تايلور سويفت تفشل بالفوز بجائزة غولدن غلوب للمرة الخامسة

من المؤكد أن المغنية العالمية تايلور سويفت تأملت كثيراً في أن تحصد أول جائزة غولدن غلوب لها في حفل 2024، خاصة أنه الترشيح الخامس لها في مشورها المهني، إلا أنها مجدداً لم توفق بذلك.

فقد ترشحت النجمة على الجائزة المستحدثة في الفيلم وهي الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر، وذلك عن فيلمها الخاص بجولتها العالمية TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR، وتنافس فيلمها على الجائزة مع كل من فيلم The Super Mario Bros. Movie وBarbie وGuardians of the Galaxy Vol. 3 وMission: Impossible – Dead Reckoning Part 1، ليحصد فيلم Barbie الجائزة.

ترشيحات تايلور سويفت السابقة

في عام 2013، حضرت تايلور سويفت حفل غولدن غلوب لأول مرة، حيث تم ترشيحها على فئة أفضل أغنية أصلية عن أغنية “Safe & Sound” من فيلم The Hunger Games، ولكنها خسرت أمام أديل، التي فازت بأغنية “Skyfall” من فيلم James Bond.

غولدن غلوب 2014

عام 2014 كانت تايلور مرشحة مرة أخرى على الفئة نفسها أيضاً، أفضل أغنية أصلية، وكانت هذه المرة عن أغنية “Sweeter Than Fiction” من فيلم One Chance. لكنها للأسف لم تكن محظوظة في الفوز، حيث فازت أغنية “Ordinary Love” من فيلم Mandela: Long Walk to Freedom.

غولدن غلوب 2020

مجدداً ترشحت النجمة على الفئة نفسها في عام 2020، عن أغنية “Beautiful Ghosts” من فيلم Cats، ورغم المنافسة القوية وتوقعها الفوز، إلا أنها لم تحقق الفوز أيضاً بل كان من نصيب I’m Gonna Love Me Again للنجم إلتون جون وتارون إيغيرتون.

غولدن غلوب 2023

ربما كان ترشحها في عام 2023 الأصعب لها، فقد تنافست مع ريانا وليدي غاغا على الجائزة نفسها وهي أفضل أغنية أصلية، وقد رشحت حينها عن أغنية Carolina التي كتبتها وغنتها لفيلم Where The Crawdads Sing، في مقابل أغنية أغنية Hold My Hand من فيلم Top Gun: Maverick لليدي غاغا، و أغنية Lift Me Up من فيلم Black Panther: Wakanda Forever لريهانا والأغنية التي فازت بالجائزة “Naatu Naatu” لـ RRR .

