امرأة إيرانية تتلقى 74 جلدة لمخالفتها “الآداب العامة”

جلدت السلطات الإيرانية امرأة 74 جلدة بتهمة “مخالفة الآداب العامة” وفرضت عليها غرامة لعدم تغطية رأسها بالحجاب، حسبما قالت السلطة القضائية.

وقال موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية مساء السبت “إن المدانة رويا حشمتي شجعت على الخلاعة (بالظهور) بشكل مخزٍ في الأماكن العامة المزدحمة في طهران”.

وأضاف، وفق ما نقلت فرانس برس “تم تنفيذ عقوبتها بالجلد 74 جلدة وفق القانون والشريعة … وبتهمة مخالفة الآداب العامة”.

وأطاحت الثورة الإسلامية نظام الشاه في إيران في العام 1979 واعتبارًا من العام 1983 بات الحجاب إلزاميًا للنساء.

وتعرّض النساء للجلد لانتهاكهن قواعد اللباس الصارمة ليس بشائع في إيران، غير أن السلطات بدأت تقمع بشكل متزايد كل الذين يتحدون هذه القواعد خصوصًا بعد الاحتجاجات التي بدأت في أواخر العام 2022 بعد وفاة الشابة جينا/مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللبس الصارمة.

خلال الاحتجاجات، خلعت متظاهرات حجابهن أو حتى أحرقنه، فيما بدأت نساء أخريات في الاستهزاء بقواعد اللباس ما أدّى إلى حملة قمع.

وقالت منظمة هنكاو إن حشمتي تبلغ من العمر 33 عامًا وهي من أصول كوردية.

وقال محامي الشابة مزيار تاتي، لصحيفة “شرق” الإصلاحية إن حشمتي أوقفت في نيسان “لنشرها صورة على شبكات التواصل الاجتماعي دون أن تضع حجابًا”.

وأُمرت حشمتي بدفع غرامة قدرها 12 مليون ريال إيراني “لعدم وضع الحجاب الإسلامي في العلن”، بحسب المحامي.

نشرت السلطات الإيرانية كاميرات مراقبة في الأماكن العامة لمراقبة الانتهاكات وأغلقت المتاجر التي انتهكت القواعد.

وناقش البرلمان الإيراني أيضًا مشروع قانون من شأنه تشديد العقوبات على الذين ينتهكون قواعد اللباس الصارمة.

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