يناير 04, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

تعرف على فارق السن الحقيقي بين الفنانة أصيل هميم وخطيبها (فيديو)

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فى :شؤون المرأة
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تعرف على فارق السن الحقيقي بين الفنانة أصيل هميم وخطيبها (فيديو)

كشفت الفنانة العراقية أصيل هميم، فارق السن الحقيقي بينها وبين خطيبها، وذلك بعد الجدل الكبير الذي حصل بمواقع التواصل الاجتماعي في العراق والعالم العربي.
وقالت هميم، ان “فارق السن الحقيقي بيني وبين خطيبي هو 5 سنوات فقط، ولا صحة لما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المتابعين”، وذلك في لقاء متلفز مع ET بالعربي.

ولم تكشف أصيل هميم عن موعد حفل الزفاف، حيث بينت، “لم يتحدد العرس للان، ويمكن يكون بعد فترة طويلة”.

تمت خطوبة اصيل هميم الفنانة العراقية في يوم الثلاثاء 26 ديسمبر/ كانون الاول 2023، في العاصمة بغداد. حضر الحفل أفراد العائلة والأصدقاء.

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