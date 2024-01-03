يناير 03, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

ام كرواتية تلد طفلتين توأمين.. في سنتين مختلفتين!

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فى :شؤون المرأة
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ام كرواتية تلد طفلتين توأمين.. في سنتين مختلفتين! 

ستحتفل فتاتان توأمان في كرواتيا بعيد ميلادهما في تاريخين مختلفين، بعد ولادتهما بفارق دقيقة واحدة فقط، ولكن في سنتين مختلفتين، وفق ما أفاد أحد المستشفيات، اليوم الأربعاء.

وُلدت إحدى الفتاتين عند الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي يوم 31 ديسمبر 2023، والأخرى بعد دقيقة واحدة عند منتصف الليل بتاريخ الأول من يناير 2024، وفق ما أفاد مسؤول لوكالة “فرانس برس” في مستشفى بمدينة سبليت الساحلية حيث وُلدت الطفلتان.

وقال رئيس قسم أمراض الفترة المحيطة بالولادة في المستشفى دامير رويي لوسائل إعلام محلية “إنه حقاً وضع غير عادي”.

وإذ ذكّر بأنه شهد خلال مسيرته ولادة توائم في يومين مختلفين، قال إنها المرة الأولى في حياته المهنية التي يرى فيها توأمين يولدان في سنتين مختلفتين.

ولفت إلى أن هذا الفارق الضئيل يعني أن الأسرة ستحتفل بعيد ميلاد إحدى الفتاتين في ليلة رأس السنة والأخرى في يوم رأس السنة.

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