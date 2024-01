نقص 6 فيتامينات في الجسم يسبب تساقط الشعر

تساقط الشعر لا يمثل مجرد مشكلة تجميلية، بل قد يؤثر عميقا على صحة الفرد على الصعيدين الجسدي والعاطفي، وقد يكون نقص الفيتامينات في الجسم، سواء بسبب التقدم في العمر أو العوامل الوراثية، وراء مشكلة تساقط الشعر والصلع.

ويلعب الفيتامين دورا أساسيا في نمو الشعر الصحي، ولذا تشير التقارير إلى أهمية فحص مستويات الفيتامينات والتحقق من وجود أي نقص.

وفيما يلي بعض الفيتامينات التي قد تساعد في تحسين حالة الشعر:

1. فيتامين D:

– يساهم فيتامين D في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

– يمكن الحصول على فيتامين D من الأسماك الدهنية وصفار البيض والمنتجات الألبان المدعمة، بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس.

2. فيتامين A:

– يساعد فيتامين A في منع ترقق الشعر وتساقطه.

– يمكن العثور على فيتامين A في البطاطا الحلوة والجزر والفلفل، بالإضافة إلى زيت كبد سمك القد.

3. فيتامين E:

– يعزز فيتامين E نمو الشعر ويمنع تساقطه.

– يمكن العثور على فيتامين E في اللوز والأفوكادو وزيت ثمر الورد.

4. فيتامين C:

– يسهم فيتامين C في تقوية الشعر وتحسين نموه.

– يوجد فيتامين C في البروكلي والفلفل والحمضيات.

5. حمض الفوليك (B9):

– يلعب حمض الفوليك دورا في نمو الخلايا وإنتاج الشعر.

– يمكن العثور على حمض الفوليك في الخضروات الورقية والحمضيات والعدس والفاصوليا.

6. الحديد:

– يمنع نقص الحديد تساقط الشعر وترققه.

– يمكن العثور على الحديد في اللحوم الحمراء والعدس والسبانخ.

يجب أن يكون التركيب الغذائي متوازنا ويشمل مصادر مختلفة من الفيتامينات والمعادن لدعم صحة الشعر، وقبل تناول أي مكمل غذائي، يفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتقييم الحالة الصحية وتحديد الاحتياجات الفردية.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية