أنغام وإصالة تتصالحان في الرياض

بعد قطيعة دامت نحو خمس سنوات، نجحت أخيراً مصالحة الفنانتين أنغام وأصالة، على هامش “ليلة نجمات العرب” في العاصمة السعودية الرياض.

واجتمعت أنغام مع أصالة في ليلة نجمات العرب وذلك احتفالاً برأس السنة 2024، في حفل يضم عدد من النجمات العرب بجانب أنغام وأصالة وعلى رأسهن أحلام وإليسا ونانسي عجرم وأسما لمنور.

وكشف حساب شركة روتانا على انستقرام كواليس مصالحة أصالة وأنغام في كواليس الحفل، ونشرت الشركة صوراً ظهرت به أصالة وهي تلتقي أنغام على هامش الحفل، وتتواصل معها وتتبادل معها القبلات والأحاديث وسط تصفيق الجميع من حولهما، وذلك بحضور النجمة إليسا والموسيقار هاني فرحات وكذلك سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، والذي جاءت المصالحة برعايته.

يذكر أن الخلاف بين أصالة وأنغام، بدأ بعد إعلان الأخيرة زواجها في فبراير 2019، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجًا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق ل‍أصالة، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كونها أحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.

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