خطوبة الفنانة العراقية أصيل هميم في بغداد رسمياً.. والدها ينشر صور ويعلق

احتفلت الفنانة العراقية أصيل هميم، بخطوبتها في العاصمة بغداد، برفقة الأهل والمقربين من العائلة.



ونشر الموسيقار العراقي كريم هميم والد الفنانة أصيل، صورة لابنته بعد خطبتها عبر حسابه على موقع “فسبوك” برفقة أسرته، وعلق عليها، قائلا: وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر.

وتلقى كريم هميم وابنته أصيل رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير والأصدقاء والجمهور، آملين للمغنية العراقية حياة مليئة بالحب والاستقرار.

وقالت أصيل برسالتها الصوتية نشرتها ET بالعربي: “فعلاً خبر خطوبتي كان صحيح وكانت في بغداد واقتصرت على الأهل وان شاء الله الفرحة الكبيرة ويا جميع المحببين والغاليين على قلبي”.

وتابعت: “لم يتحدد العرس للان، ويمكن يكون بعد فترة طويلة..” وتمنت راحة البال والسعادة والخير “فرحانة جداً وان شاء الله الفأل للعزابية والجميع”.

يذكر أن أصيل هميم تشارك بلقيس ودحوم بحفل رأس السنة 2024 في القاهرة حيث شاركت المتابعين البوستر عبر إنستغرام والذي جاء فيه: تقدم جلوبال جالا في ليلة رأس السنة سهرة طربية إستثنائية لا تفوتكم مع باقة متنوعة ومميزة من نجوم الغناء في الوطن العربي بلقيس وأصيل هميم ودحوم الطلاسي معًا ولأول مرة بفندق نايل ريتز كارلتون على ضفاف النيل وبين اجواء القاهرة الساحرة.

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