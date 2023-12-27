9 حيل طبيعية فعالة لبشرة مُشرقة.. ما هي؟

تُشكّل الزيوت، والزبدة النباتيّة، والتلك…كنوزاً للبشرة في حال أدركنا كيفيّة استعمالها. تعرّفوا فيما يلي على حيل جديدة أثبتت فعاليتها في مجال تأمين بشرة مشرقة بالاستعانة بمكوّنات طبيعيّة متوفرة في متاجر بيع هذا النوع من المنتجات.

يمكن لبعض الحيل أن تؤمّن نتائج استثنائيّة على مستوى العناية بالبشرة في حال المثابرة على استعمالها.

1- زيت بذور الصبّار لبشرة محيط العينين:

يُشكّل هذا الزيت وسيلة للحفاظ على شباب بشرة محيط العينين لأطول فترة ممكنة كونه يتمتع بخصائص مُجدّدة للخلايا، مما يجعله مفيداً للبشرات الفاقدة للحيوية والمُتقدّمة في العمر. عند ظهور علامات التعب على بشرة محيط العينين، يُنصح بتطبيق كمادات مُبلّلة بهذا الزيت على بشرة محيط العينين مرتين أو ثلاثة في الأسبوع على أن يتمّ تركها لربع ساعة قبل إزالتها وشطف البشرة بالماء المنعش.

2- علاج مُرطّب بالألوفيرا:

لترطيب البشرة بالعمق في فصل الشتاء، يُنصح باعتماد علاج الألوفيرا لمدة شهر، بحيث يتمّ تناول 50 ملليلتر يومياً من عصير الألوفيرا على الريق. يتمتع هذا العصير بخصائص مُرطّبة استثنائيّة، وهو يُعزّز حماية البشرة من الاعتداءات الخارجيّة كما يُساعد على ترطيبها بالعمق ويتمتع بتأثير مُعزّز لاكتنازها.

3- عصير الزنجبيل لنضارة فوريّة:

اعتمدوا تناول كوب من الماء الفاتر يُضاف إليه عصير حبة من الليمون والقليل من مبشور الزنجبيل. يُساعد هذا الخليط على إزالة السموم من الجسم كما يُعزّز نضارة البشرة.

4- زيت البندق للعناية بالبشرة الجافة:

يتميّز هذا الزيت بغناه بالحوامض الدهنيّة الأساسيّة والفيتامين E، فهو يتمتع بخصائص مُغذّية، مُليّنة، ومُضادة للأكسدة. وهو يُناسب البشرات التي تعاني من نقص في الماء ومن نقص في الدهون على السواء.

5- التلك لتقشير البشرة بنعومة:

يتميّز التلك بكونه مسحوقاً ناعماً غنياً بالمغنيسيوم، وهو مفيد في تقشير البشرة من دون إلحاق الأذى بها. يُنصح بخلط مقدار ملعقتين صغيرتين من مسحوق التلك مع بضع قطرات من الماء، على أن يتمّ تدليك البشرة بهذا الخليط بحركات دائريّة من الأسفل إلى الأعلى لدقائق معدودة قبل شطف البشرة بالماء ثم مسحها بالتونر.

6- الزبدة لنسبة قصوى في الترطيب:

تتمتّع أنواع الزبدة النباتية بفعالية كبيرة في مجال تغذية وترطيب البشرة. يمكن الاستعانة بزبدة فاكهة الكوكوم الهنديّة وخلطها مع الكمية نفسها من زبدة الشيا وبضع قطرات من زيت نبات الكاري. يعمل هذا الخليط على تغذية البشرة وترطيبها بالعمق كما يُعزّز قدرتها على تجديد أنسجتها. وهو يُطبّق على العنق والوجه دون محيط العينين لبشرة أكثر شفافيّة وإشراقاً.

7- المحلول الملحي لإزالة انتفاخ العينين:

يُنصح بتمرير دوائر قطنيّة مُبلّلة بمحلول ملحي على محيط العينين بعد إزالة الماكياج عنها، فمن شأن هذه الخطوة أن تُزيل احتقانها وتُخفّف من جيوبها.

8- البروبوليس لعلاج البثور:

تُساعد بضع قطرات من خلاصة البروبوليس على علاج البثور وزوال الندبات الناتجة عنها.

9- البيكربونات وزيت الخروع:

تُساعد المضمضة بخليط الماء وملعقة صغيرة من البيكربونات على تبييض الأسنان في حال اعتمادها مرتين يومياً، أما استعمال زيت الخروع لترطيب الشفاه فمفيد جداً في حمايتها من التشقق والحفاظ على نعومة ملمسها خلال فصل الشتاء.

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