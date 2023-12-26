صوت غريب في أذن امرأة.. والمفاجأة “عش عنكبوت”

عانت سيدة بريطانية من ألم وسماع أصوات غريبة في أذنها لتكون المفاجأة عند فحصها بالمنظار وجود عنكبوت حي صنع عشا بداخلها.

واعتقدت لوسي وايلد في البداية أن الألم ناجم عن وجود شمع داخل أذنها ولكن أثناء الفحص شاهدت عنكبوت بأرجل كبيرة داخل الأذن.

وأضافت: “بعد أن أخرج الأطباء العش، أصبت بالتهاب شديد في الأذن”.

وتابعت: “أمضيت عيد ميلادي الثلاثين في المستشفى. كل هذا بسبب عنكبوت صغير”.

ويحذر الأطباء من استخدام قطعة قطن أو أي أداة فحص أخرى لأن ذلك قد يدفع الحشرة إلى الداخل بشكل أكبر ويحتمل أن يؤدي إلى تلف الأذن الوسطى أو طبلة الأذن.

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