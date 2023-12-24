الفنانة أصالة تصبح جدة للمرة الأولى

تصدرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، الترند خلال الأيام الماضية بعد ظهورها في جلسة تصوير استعرضت فيها حملها.

وكانت أصالة كشفت في حفلها بدبي الذي أحيته الأسبوع الماضي، عن إنتظارها لأول أحفادها، وكشفت عن جنس المولود وهو فتاة.

وأعربت المطربة أصالة، اليوم الأحد، عن فرحتها بوصول حفيدتها الأولى، وطالبت جمهورها ومتابعيها بالدعاء لابنتها ولحفيدتها.

وشاركت الفنانة أصالة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، صورة مكتوبا عليها “الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى.. جيهان أحمد هلال.. أبنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام”.

وتوجهت أصالة، إلى جمهورها ومتابعيها بالقول: “ادعوا لها أن يحفظها الله ربي، وينبتها نباتا حسنا، وأن يملأ قلبها حبا، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين”.

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