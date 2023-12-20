ديسمبر 20, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

تأخرت بأعداد “الشاي” فقطع رأسها.. شخص يقتل زوجته بالسيف

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فى :شؤون المرأة
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تأخرت بأعداد “الشاي” فقطع رأسها.. شخص يقتل زوجته بالسيف

أفادت وسائل إعلامية هندية بأن رجلا في الخمسينيات من عمره في ولاية أوتار براديش الهندية، أقدم على قطع رأس زوجته باستخدام السيف، بعد أن استغرقت وقتا طويلا في إعداد الشاي.
وقال الرجل للشرطة التي ألقت القبض عليه بتهمة طعن زوجته حتى الموت، إنه عند حوالي الساعة 6 صباحا يوم الثلاثاء، طلب من زوجته إعداد الشاي لكن الأمر استغرق بعض الوقت.

ثم سألها عن سبب استغراق الأمر وقتا طويلا، وعندها سألته سبب صراخه، فقال إنه فقد صوابه.

ونقل عن ضابط قوله في تقرير لصحيفة “إنديان إكسبريس”: “في نوبة غضب، أخرج السيف الموجود داخل المنزل وضربها عدة مرات على رأسها، مما أدى إلى وفاتها”.

وقال نجل الضحية، إنه وشقيقته حاولا إيقاف والدهما لكنه هددهما أيضا، فما كان منه إلا أن اتصل بالشرطة وقدم شكوى.

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