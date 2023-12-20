السماق.. فوائد مدهشة للصحة والبشرة والشعر

يعتبر السماق من الأعشاب المليئة بالعناصر الغذائية التي تفيد الصحة بشكل عام ويتم زراعته بشكل كبير في مناطق مختلفة بإقليم كوردستان، ولهذا يحرص الكثيرون على استخدامه وفيما يلي أهم فوائد السماق للصحة للبشرة والشعر.

السماق من الأعشاب التي تتميز بالعديد من الخصائص المهمة للحفاظ على صحة الإنسان والوقاية من الإصابة بالأمراض، ولهذا من خلال هذا التقرير نستعرض أهم فوائد السماق الصحية سواء للصحة أو للبشرة والشعر.

ما هي فوائد السماق للتنحيف؟

تناول السماق ضمن النظام الغذائي الخاص بك يمكنه أن يساعدك على التنحيف والتخلص من الوزن الزائد وهذا لأنه يحتوي على العديد من الفوائد للتنحيف ومن ضمنها ما يلي:

قليل السعرات الحرارية:

السماق يحتوي على كمية منخفضة من السعرات الحرارية، ولهذا يمكن تناوله دون قلق كما يمكن إضافته إلى الوجبات المختلفة دون أن يؤثر في زيادة السعرات الحرارية بالجسم.

غني بالألياف:

من فوائد السماق أنه يحتوي على كمية مناسبة من الألياف الغذائية، التي لها دور في زيادة الشبع وتحسين عملية الهضم، كما أن تناول الألياف يؤدي إلى الشعور بالامتلاء لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بكميات كبيرة وبالتالي المساعدة في التنحيف.

مضاد للأكسدة:

السماق يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والأنثوسيانين، والتي تساعد في مكافحة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وأمراض السرطان.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي:

يُعتقد أن السماق يساعد في تحسين عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية، وقد يكون له تأثير إيجابي على صحة الجهاز الهضمي ويساعد في تخفيف الاضطرابات المعوية مثل الانتفاخ والغازات.

فوائد السماق للجهاز التنفسي

وفق تقرير نشره موقع (pots and pans) فإن السماق من الأعشاب المهمة التي تساعد في حل مشكلات الجهاز التنفسي وهذا لأنه يحتوي على مضادات الالتهابات وهذا بدوره يقي من نزلات البرد والأنفلونزا بالإضافة إلا أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي الذي يقي من التعرض إلى الأمراض المختلفة ومنها أمراض الجهاز التنفسي.

كما يُعتقد أن السماق يمكن أن يساعد في تخفيف السعال وتهدئة التهاب الحنجرة، ويمكن استخدامه كمكمل غذائي طبيعي لعلاج أعراض السعال.

فوائد السماق للسكري

يحتوي السماق على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة في الجسم، قد يكون لهذا التأثير الوقائي أهمية لمرضى السكري، حيث يعاني المرضى من زيادة تكوين الجذور الحرة والتأثير الضار الناتج عنها.

تحسين مستويات السكر في الدم

وفق موقع (health line) فإن هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن من فوائد السماق أنه قد يساعد في تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم حيث يُعتقد أن بعض المركبات الموجودة في السماق، مثل الفلافونويدات، قد تتسبب في زيادة حساسية الأنسولين وتحسين استخدام الجسم للجلوكوز.

التقليل من مضاعفات السكري

قد يساهم السماق في تقليل بعض المضاعفات المرتبطة بالسكري، بعض الأبحاث تشير إلى أن السماق يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون في الدم، وبالتالي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسكري.

فوائد السماق للقولون:

الوقاية من التهاب القولون:

يحتوي السماق على مركبات مضادة للالتهاب مثل الفلافونويدات التي قد تساعد في تخفيف الالتهابات المرتبطة بالقولون، مثل التهاب القولون التقرحي والقولون العصبي.

التقليل من أعراض القولون:

يُعتقد أن السماق يمكن أن يساعد في تهدئة القولون وتخفيف الأعراض المرتبطة به، مثل الانتفاخ والغازات والإمساك، كما يمكن أن يعزز تناول السماق توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.

تحسين وظائف القولون:

يحتوي السماق على مركبات تساعد في تقوية جدار القولون وتحسين عمل القولون مما يفيد في حالات التهاب القولون التقرحي والقولون العصبي.

فوائد السماق للبشرة:

– يحتوي السماق على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والفينولات، وهذه المركبات تساعد في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة وبالتالي التقليل من علامات التقدم في السن.

– من فوائد السماق أنه يمتلك خصائص تفتيح للبشرة، ويُستخدم في بعض منتجات العناية بالبشرة للتقليل من ظهور البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

– يحتوي السماق على مضادات للالتهابات، ويمكن استخدامه موضعيًا لتهدئة البشرة الملتهبة وتخفيف الاحمرار والتهيج.

– أشارت بعض الدراسات التي أشار إليها موقع (purity woods) السماق له خصائص مضادة للبكتيريا، ويمكن استخدامه موضعيًا للتقليل من ظهور حب الشباب وعلاج البثور والرؤوس السوداء.

– يُستخدم السماق لتنقية للبشرة، حيث أنه يساعد في تنظيف المسام وإزالة الشوائب من البشرة.

فوائد السماق للشعر:

– يحتوي السماق على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة لصحة الشعر، مثل فيتامين C وفيتامين E والبيوتين والنياسين، جميع هذه العناصر الغذائية تساعد في تعزيز نمو الشعر الصحي وتقويته.

– زيت السماق يمكن استخدامه لترطيب فروة الرأس وتغذية الشعر الجاف والتالف كما أنه يمنح الشعر لمعان ونعومة.

– بفضل خصائص السماق المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا فإنه يمكن أن يساعد في التخلص من القشرة وتهدئة فروة الرأس، حيث يمكن استخدام زيت السماق لتخفيف الحكة والاحمرار المرتبطة بالقشرة.

– من أهم فوائد السماق أنه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض اللينوليك وحمض اللينولينيك، وهي الأحماض التي تساعد في تقوية بصيلات الشعر وتحسين قوته ومرونته.

– يستخدم البعض زيت السماق لمكافحة تساقط الشعر، حيث يُعتقد أنه يعزز تدفق الدم إلى فروة الرأس ويحسن تغذية الشعر، مما يقلل من تساقط الشعر ويعزز نموه.

كيف يتم تناول السماق؟

– يمكن إضافة السماق المطحون إلى العديد من الأطباق مثل السلطات والمشاوي والمأكولات البحرية وغيرها.

– يمكن استخدام السماق لتحضير كوب من الشاي العشبي، حيث يتم غلي مسحوق السماق في الماء، ثم يصفى ويشرب ساخن، كما يمكن إضافة قطرات من العسل أو الليمون لتحسين المذاق.

– للحصول على جميع فوائد السماق فيمكن إضافته السماق إلى المشروبات مثل العصائر الطبيعية للحصول على المزيد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

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