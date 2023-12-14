حصدت 504 ملايين مشاهدة.. سودانية الأصل ملكة تيك توك 2023

في السنوات الأخيرة، أصبح تطبيق تيك توك شائعاً بشكل كبير، خاصة بين فئة الشباب.

ووسط هذا الانتشار الواسع، تصدّر الفيديو الذي نشرته الشابة “نيادوللي” قائمة التسجيلات الأكثر رؤية في تيك توك لعام 2023، بعدما حصدت 504 ملايين مشاهدة.

هذا ما أعلنه مسؤول العمليات في تيك توك، آدم بريسر، لافتاً إلى أنها الطريقة المناسبة لتكريم اللحظات المميزة التي وجدت طريقها إلى الموقع طوال العام الحالي، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.

من هي؟

صاحبة التسجيل أميركية من أصل سوداني تبلغ 23 عاماً. افتتحت صفحتها في أول العام الحالي وحققت شهرة عبر صفحتها “دولليفيجن” من خلال تقديمها نصائح تجميلية لذوات البشرة الغامقة. كما تقترح أيضاً أنواع المستحضرات المخصصة لهن.

وحالياً هناك مليونان و700 ألف مشترك في حسابها. أما التسجيل الذي احتل المركز الأول فقد جرى بثه في ربيع العام الحالي، ويتضمن درساً تطبيقياً في كيفية استخدام مساحيق الزينة، مع خلفية موسيقية تمثلت بأغنية “نحن الاثنان فقط” لعازف الجاز الأميركي الراحل غروفر واشنطن.

وبحسب المسؤولين على الموقع، فإن هذه الحصيلة هي نافذة على قصص ساهمت في إلهام وتسلية وتثقيف مليار متابع في العالم. ويأتي الشباب في مقدمة زبائن الموقع، أو من يطلق عليهم لقب “جيل Z” والمولودين في عز الفورة الرقمية بين عامي 1997 و2010.

الحصة الأكبر من الاهتمام

تجدر الإشارة إلى أن تسجيلات التجميل تنال الحصة الأكبر من الاهتمام، وجاء اثنان منها في قائمة القصص العشر الأكثر مشاهدة خلال العام.

فقد جاءت المغنية والممثلة الأميركية سيلينا غوميز، صاحبة علامة “رير بيوتي” لمستحضرات التجميل، في المركز الرابع من خلال تسجيل حول العناية بالبشرة جمعت فيه 228 مليوناً و900 ألف مشاهد.

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