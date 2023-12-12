عايشت الحربين العالميتين.. وفاة أكبر مسنّة في اليابان عن 116 عاماً

غيّب الموت الثلاثاء عميدة سنّ اليابانيين عن 116 عاماً، على ما أفاد مسؤولون في المدينة اليابانية التي توفيت فيها المرأة التي عايشت الحربين العالميتين.

وأشارت قناة “إم بي إس” التلفزيونية المحلية التي عرضت مشاهد لعميدة السنّ على كرسيها المتحرك خلال عيد ميلادها الأخير في نيسان الفائت، إلى أنّ فوسا تاتسومي المولودة عام 1907، ربّت ثلاثة أبناء مع زوجها المزارع، قرب أوساكا (غرب اليابان).

وأكد عضو في بلدية كاشيوارا في مقاطعة أوساكا، أنّ “تاتسومي توفيت الثلاثاء عن 116 عاماً”.

وكتب حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا عبر منصة “اكس” “أتذكّر أن وضع تاتسومي كان جيّداً”، مشيراً إلى حضورها في أيلول الفائت حفلة كانت ترمي إلى الاحتفال بطول عمرها.

واليابان هي ثاني دولة بعد موناكو في ترتيب البلدان ذات المعدّل الأعلى من كبار السنّ، إذ يتخطى عدد المعمرين فيها 47 ألف شخص.

وباتت فوسا تاتسومي عميدة سنّ الأرخبيل بعد وفاة كين تاناكا في العام الفائت عن 119 عاما.

وأكدت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية في نيسان أنّ كين تاناكا هي عميدة سنّ البشرية.

وراهناً، تحمل هذا اللقب الإسبانية المولودة في الولايات المتحدة ماريا برانياس التي تبلغ في الرابع من آذار 117 سنة.

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