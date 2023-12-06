ربما تعتزل.. أنجلينا جولي تكشف عن موقفها من هوليوود وتعلن عن خططها المستقبلية

كشفت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي عن مفاجأة حول عدم إعجابها بصناعة هوليوود، على الرغم من نجوميتها الكبيرة وشهرتها الواسعة.

وأشارت جولي، إلى أنها لم تتعامل مع هوليوود أبدا على أنها مهمة أو مميزة، موضحة أن هوليوود ليست مكانا صحيا بالنسبة لها.

وفي حوار صحفي، قالت أنجلينا جولي: “من بين جميع الأماكن في العالم، هوليوود ليست مكانا صحيا”. وأضافت أنها تخطط لمغادرة مدينة لوس أنجلوس في المستقبل، رغم أنها لم تحدد تحديدا متى ستتم هذه الخطوة، موضحة: “سأنتقل وأتنقل عندما أستطيع ذلك، وسأقضي المزيد من الوقت في منزلي في كمبوديا”.

وتحدثت أيضا عن فترة شهرتها المبكرة والتحديات التي واجهتها، مشيرة إلى أنها كانت محطمة ومكتئبة في بعض الأحيان.

وكشفت عن اللحظة التي وصلت فيها إلى ذروة حياتها المهنية، وهو عندما كانت والدتها تحارب مع مرض السرطان. وأكدت جولي أن السفر والمغامرات أصبحت وسيلة لها للتكيف مع التحديات.

وفيما يتعلق بنظرة الجمهور إليها، أوضحت أن الجمهور قد منحها “مهنة”، واختاروا كيف يريدون رؤيتها.

وأشارت إلى أن الناس يستمتعون بالجزء القوي والجامح من شخصيتها، مشيرة إلى أنها لا ترغب في مشاركة الألم والحزن الخاصين بها بشكل مباشر، وأن الناس يستمتعون بالجانب الإيجابي والقوي من حياتها.

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