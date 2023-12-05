جوليا روبرتس تكشف عن سبب قرارها مشاركة صورة ابنيها التوأم

من المعروف عن النجمة جوليا روبرتس أنها نادراً ما تشارك صور لابنيها التوأم؛ هازل باتريشيا وفينايوس والتر، لكنها وجدت أن يوم ميلادهما الـ19، الذي وافق يوم 29 نوفمبر الماضي، مناسبة ملائمة لنشر صورة من طفولتهما، حيث شاركت صورة لهما وهما رضيعان يجلسان في حضنها، وأرفقت تعليقاً جاء فيه: “19.. لا توجد كلمات تعبر عن الفرح والمرح والحياة معاً”.

لماذا شاركت جوليا روبرتس صورة توأمها؟

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وعن السبب وراء مشاركة صورتهما، قالت روبرتس، 56 عاماً، لموقع Extra: “إنه شيء يجب الاحتفال به، وأنا أعلم أن إنستغرام هو المكان الذي يحب الناس فيه مشاركة الأشياء السعيدة. إنه يسمح لي بمشاركة شيءٍ ما دون انتهاك خصوصيتهما على الإطلاق”. وأضافت نجمة Pretty Woman: “أنا أحبهما كثيراً، وقد صادف أنني وجدت هذه الصورة اللطيفة”.

خلال المقابلة مع Extra، انضم ماهرشالا علي إلى روبرتس لمناقشة فيلمهما القادم Leave the World Behind، الذي يروي قصة أسرة مكونة من أب وأم وأبنائهما المراهقين. تقرر هذه الأسرة القيام برحلة واستئجار منزل بعيد عن المدينة لقضاء عطلة سعيدة. وعند وصولهما للمنزل، يعطل هجوم إلكتروني أجهزتهم، وتتعطل كافة وسائل الاتصال والتواصل، فيصبح على العائلة البحث عن مخرج.

جوليا روبرتس تفضل الأجواء العائلية بعيداً عن التكنولوجيا

اعترفت روبرتس خلال اللقاء بأن البقاء في المنزل مع الأبناء بدون أجهزة يبدو وكأنه وقت ممتع بالنسبة لها. وأوضحت أن أبناءها لا يعتمدون على التكنولوجيا، وأضافت: “أفكر في عائلة تجتمع معاً في نهاية اليوم، ويكون لديهم بالفعل أشياء للحديث عنها على العشاء.” ولكن على الرغم من هذا، إلا أن النجمة تفتقد الفترة الزمنية التي لا تتمكن فيها من التواصل مع الناس، أو تلك التي لا يتمكنون من التواصل معها.

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