خسارة الوزن: 3 أخطاء لا ينبغي تكرارها.. وفق خبيرة تغذية

معتقدات كثيرة خاطئة لا يزال يتمسك بها العديد من الأشخاص حين يرغبون في اتباع رجيم أو نظام غذائي لفقدان الوزن. علماً أن هذه المعتقدات لا صحة لها على الإطلاق من الناحية العلمية.

اختصاصية التغذية بولين أنسكوير، وفي مقطع فيديو لها على حسابها على إنستغرام، @lapaulinediet، تحدثت عن 3 معتقدات خاطئة حول فقدان الوزن لا ينبغي تكرارها، لأنها ليست سوى خرافات. اكتشفيها في الآتي:

الحفاظ على الوزن المفقود.. هو التحدي الأساسي

إن اتباع نظام غذائي لا يعني بالضرورة الشعور بالإحباط بشكل يومي. خلال هذه الفترة من فقدان الوزن، من الممكن أيضاً الانغماس في تناول بعض الأطعمة اللذيذة الصغيرة. الشيء الأكثر أهمية هو أن تكوني قادرة على الالتزام بالنظام الغذائي مع مرور الوقت، بهدف عدم استعادة الوزن مرة أخرى بمجرد الانتهاء من الرجيم.

معتقدات خاطئة حول خسارة الوزن

قدمّت الاختصاصية بولين 3 معتقدات خاطئة حول خسارة الوزن، وشددت على ضرورة التخلص منها، وهي كالآتي:

لإنقاص الوزن، عليك التوقف عن تناول الأطعمة النشوية في المساء

تعتقد الغالبية العظمى من الأشخاص بأنه يجب تجنّب الأطعمة النشوية مثل المعكرونة أو الأرز أو الخبز في المساء عند اتباع نظام غذائي. ومع ذلك، وفقاً لخبيرة التغذية، “إذا احترمنا الإيقاع الحيوي والتوقيت الزمني لدينا، فإننا في المساء بالتحديد نحتاج إلى الأطعمة النشوية أكثر من غيرها”. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الأطعمة النشوية دوراً أساسياً في النظام الغذائي. وفي الواقع، فهي تساعد في الحفاظ على الشعور بالشبع، من خلال تزويد الجسم بالطاقة اللازمة. وبالتالي، فإنها تجنّبك تناول الوجبات الخفيفة، والتي غالباً ما تكون عالية جداً في السعرات الحرارية.

وتوضح الاختصاصية بولين، أنه إذا فقدت الوزن عند التوقف عن تناول الأطعمة النشوية، فذلك لأنك تأكلين أقل. سواء كنت تتبعين نظاماً غذائياُ أم لا، فمن المستحسن اتباع نظام غذائي متوازن عن طريق تناول اللحوم والخضراوات والأطعمة النشوية.

ممارسة تمارين الكارديو على معدة فارغة يعزز فقدان الوزن

توضح الاختصاصية بولين “أنه ليس من الضروري والإلزامي على الإطلاق ممارسة تمارين الكارديو على معدة فارغة لإنقاص الوزن”. لأن هذا لن يحرق المزيد من السعرات الحرارية. علاوة على ذلك، توصي الخبيرة بـ”المشي يومياً لتعزيز عملية التمثيل الغذائي”. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يجب عليك أداء 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعياً، أو حوالي 7500 خطوة يومياً، في حين أن أداء 10000 خطوة يعتبر أمراً مثالياً، للحفاظ على لياقتك والتحكم في وزنك.

عندما تريدين إنقاص الوزن، عليك التخلص من جميع الأطعمة الممتعة

“لا يتم قطع أي طعام عندما تريدين إنقاص الوزن. إن ما يهم هو نقص السعرات الحرارية”، هذا ما تؤكده اختصاصية التغذية. يجب أن يتم تناول سعرات حرارية أقل مما ينفقه الجسم للطاقة. وتوضح قائلة أن “مرضاها الذين يفقدون الوزن يستمرون في تناول الشوكولاتة والجبن والخبز والمعكرونة…” والمفتاح هو معرفة كيفية التفكير والحدّ من الكميات المتناولة.

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