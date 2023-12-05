بيلي إيليش تثير الجدل: لم أكن مدركة أن المعجبين لا يعرفون أنني مثلية

اجابت بيلي إيليش خلال مقابلة على السجادة الحمراء في Variety Hitmakers Brunch عن قصة تحدثها عن ميولها الجنسية في ملفها الشخصي الذي نشر في مجلة Variety، مما أدى إلى بعض الارتباك.

وزعمت المغنية أنها لم تدرك أن المعجبين لم يعرفوا أنها تعرف بأنها مثلية، قائلة إن ذلك “واضح”.

قالت إيليش في ملفها الشخصي: “أنا منجذبة جسديًا إلى [النساء]. لكنني أيضًا أخاف منهم ومن جمالهم وحضورهم. وعلى السجادة الحمراء، أوضحت أن تعليقها لم يكن إعلاناً في الحقيقة: “لم أكن أعلم أنني سأخرج، لكنني فكرت، أليس هذا واضحًا؟” قالت عن الحكاية. “لم أكن أدرك أن الناس لا يعرفون.”

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