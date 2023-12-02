ديسمبر 02, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

شذى حسون “غاضبة”.. هل اقترحت على الرجال الزواج من 4 نساء؟

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فى :شؤون المرأة
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شذى حسون “غاضبة”.. هل اقترحت على الرجال الزواج من 4 نساء؟

ردّت الفنانة العراقية شذى حسون على خبر اعتبرته مفبركا، مفاده انها “تقترح على الرجل الزواج من 4 نساء لمحاربة العنوسة”.
وكتبت حسون في تدوينة، “تعبتوني وزهقتوني من الاخبار المفبركة ما اعرف من وين تجيبون هيج تصريحات”.

وتابعت، “والله كافي اتحدى اي احد يطلع لقاء حاجيه هيجي شي.. مو طبيعي.. ما اعرف شنو الحل وياكم، too much”.

يذكر أن شذى حسون كانت قد نظّمت مؤخرا مهرجان العراق الدولي (Iraq Awards) بنسخته الأولى، وجمعت شذى النجوم والنجمات من كافة الدول العربية على أرض العراق، ولاقت انتقادات واسعة حينها على إثر قراءتها النشيد الوطني بصورة غير صحيحة.

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