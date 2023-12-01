وصفت بـ”المعجزة” لأنجابها توأم وهي بسن الـ70

وصفت بـ”المعجزة” لأنجابها توأم وهي بسن الـ 70

أنجبت امرأة أوغندية تبلغ من العمر 70 عاما توأما، على ما أعلن طبيبها، واصفا اياها بالام المعجزة.

وقال الطبيب إدوارد تامالي سالي، الذي أشرف على حملها وولادتها، لوكالة فرانس برس، “هذا إنجاز استثنائي، ولادة توأم لأكبر أم في أفريقيا بعمر 70 عاما”.

وقال سالي، إن “الأم وطفليها – صبي وفتاة – ما زالوا في رعاية مستشفى النساء الدولي ومركز الخصوبة الذي أسسه، وهم بصحة جيدة”.

ومن جانبها، قالت سافينا ناموكوايا، التي تعيش في ريف ماساكا على بعد حوالي 120 كيلومترا غرب كمبالا، أنه “لا توجد طريقة للتعبير عن فرحتي في هذه اللحظة”.

و وصفت ناموكوايا فرحتها الكبيرة بوصول التوأم الذي ولدا، في منشأة طبية في العاصمة كمبالا، حيث تلقت علاج الخصوبة.

وأضافت لوكالة فرانس برس عبر الهاتف، “في السبعين من عمري، أعتبر ضعيفة وغير قادرة على الحمل والولادة أو رعاية طفل، وهنا معجزة التوأم”.

وذكرت ناموكوايا، إنها سبق لها أن أنجبت فتاة في عام 2020، بعد أن تم الاستهزاء بها ووصفها ب”المرأة الملعونة” التي فشلت في السابق في إنجاب طفل.

وأشارت الى، أن زوجها الأول توفي عام 1992، وتركها دون أطفال، والتقت بشريكها الحالي عام 1996.

ولكن ناموكوايا أعربت عن استيائها لأن شريكها لم يقم بزيارتها منذ وصولها إلى المستشفى لإجراء عملية الولادة.

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