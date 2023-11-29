تكريم الإعلامية الرائدة نسرين جورج

كرم اتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين، الإعلامية الرائدة نسرين جورج، في قاعة المركز الثقافي التابع للاتحاد بمقره في الصالحية

وقال رئيس الاتحاد مظفر سلمان الطائي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “برنامج “سينما الأطفال” الذي أعدته وقدمته الإعلامية نسرين جورج، طوال ثلاثة عقود من السبعينيات الى التسعينيات على شاشة تلفزيون جمهورية العراق، ما زالت أصداؤه التربوية والجمالية تؤثر في ذوق ووعي أجيال متلاحقة”.

وفيما أعربت جورج عن سعادتها “للإطراءات التي تتلقاها من أطفال البرنامج الذين أصبحوا الآن رجالاً ونساء وأصحاب أسر وموظفين ومبدعين وشخصيات مرموقة في المجتمع”، لافتة الى أنهم “يتذكرون لغاية الآن (سينما الأطفال) بشغف”.