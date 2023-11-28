نصف النساء المعنفات في العراق يتعرضن للعنف الرقمي

افاد رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي بأن العنف الرقمي الذي تتعرض له النساء ينتشر على مختلف منصات التواصل، مشيراً الى ان نسبة 50%؜ من النساء المعنفات في العراق يتعرضن للعنف الرقمي والتنمر الالكتروني والابتزاز الالكتروني والاتجار بالبشر الكترونياً.

فاضل الغراوي استدرك في بيان له، أن “التطبيق الذي يحتل المرتبة الأولى في انتشار العنف الرقمي حسب تقرير لمنظمة أنسم الرقمية كان الفيسبوك بنسبة 18.3%، و الماسنجر الخاص فيه بنسبة 8.5%، يليهما تطبيق انستغرام بنسبة 17%، بعدها كانت النسب متقاربة في التطبيقات الأخرى مثل واتساب بنسبة 7%، ثم تليغرام وتويتر بنسبة 5.6% لكل منهما”.

واضاف فاضل الغراوي ان نسبة 50%؜ من النساء المعنفات في العراق يتعرضن للعنف الرقمي والتنمر الالكتروني والابتزاز الالكتروني والاتجار بالبشر الكترونياً”.

رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق لفت الى ان “معدلات العنف الرقمي والتنمر الالكتروني والابتزاز والاتجار بالبشر ضد النساء في العراق ارتفع بشكل كبير في عامي 2022 و2023”.

الغراوي، حذّر من أنه “في حال استمراره فاننا مقبلون على زيادة كبيرة جدا في مؤشرات العنف ضد النساء”.

وطالب فاضل الغراوي الحكومة “اطلاق السياسة الوطنية للوقاية من العنف الالكتروني، واعتبار جرائم الابتزاز والتنمر والعنف الالكتروني ضد النساء من الجرائم الخطرة والماسة بأمن المجتمع”.