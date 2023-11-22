هندية تدخل موسوعة غينيس بعدد أسنانها (صور)

دخلت امرأة هندية (26 سنة) موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد التأكد من أن في فمها 38 سنا، أي لديها ستة أسنان أكثر من عدد الأسنان الطبيعي الموجود لدى معظم البشر.

وقد اتضح أن للشابة كلبانا بالان صاحبة الرقم القياسي، أربعة أسنان إضافية في فكها السفلي واثنان في فكها العلوي. وبدأت الأسنان الزائدة تنمو في صغرها، ولم يزعجها الألم، لكن والداها أصرا على مراجعة طبيب الأسنان ليخلع الأسنان الزائدة. إلا أنها خافت وقررت ترك كل شيء كما كان.

وتشير المرأة إلى أنها سعيدة بحصولها على لقب “غينيس للأرقام القياسية” لأن هذا هو “الإنجاز الرئيسي في حياتي”.

ويعتقد الخبراء أن نمو الأسنان الإضافية يحدث بسبب خلل في عملية تكوينها، على الرغم من أن هذه المسألة لم تدرس جيدا ولا تزال غامضة. ويسمى هذا المرض بفرط الأسنان أو تعدد الأسنان. وفقا للإحصاءات، لدى حوالي 4 بالمئة من سكان العالم سنا واحدا أو أكثر من الأسنان الزائدة.