ميا خليفة تُثير ضجة بارتداء “الكوفية” الفلسطينية

عبرت الممثلة الإباحية السابقة والمدونة اللبنانية المولد ميا خليفة، عن تضامنها مع فلسطين في ظل ما يجري، حيث نشرت مجموعة من الصور لها على صفحتها في الانستغرام تظهرها وهي تضع الكوفية الفلسطينية على كتفيها.



كما أطلت بتيشيرت مكتوب عليها “لا للحرب”، إذ تواصل الممثلة المعتزلة دعمها للقضية الفلسطينية بكل الطرق المتاحة لها.

https://www.instagram.com/miakhalifa/?utm_source=ig_embed&ig_rid=b2d8685c-4af5-48c4-80df-2a48ccad7dd2

وتصدرت مؤخراً الترند بعد نشرها صورة لها، وهي ترتدي تيشيرت باللون الأبيض، وعليها كلمة فلسطين، وتفاعل المتابعون بشكل كبير معها، مثنين على مواقفها الإنسانية.

وكانت قد أفادت بعض التقارير الصحفية أن ميا خليفة قد خسرت عقدها مع مجلة “بلاي بوي”، بعد أن قامت بدعم الشعب الفلسطيني وعملية “طوفان الأقـ صى” علناً، بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص.

وبحسب المجلة، فإن خليفة دعمت “هجوم حماس الأخير على إسرائيل”، وقامت بوصف الفلسطينيين بـ”المقاتلين من أجل الحرية”، الأمر الذي أثار وابلاً من الانتقادات.

وطلبت مجلة بلاي بوي من مشتركيها حذف قناة ميا خليفة عن منصتهم.

وردت ميا خليفة على الأخبار: “أود أن أقول إن دعم فلسـ طين كلفني فرص العمل في البزنس، لكنني غاضبة جداً من نفسي، لأنني لم أتحقق مسبقاً من أنني كنت أتعامل مع الصـ هاينة”.