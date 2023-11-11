أفضل وقت لقياس الوزن.. اختصاصية تغذية تتحدث بالتفصيل

الوزن هو مؤشر مهم لصحة الإنسان، وقياس الوزن بانتظام يمكن أن يكون جزءاً أساسياً من العناية بالصحة الشخصية. ومع ذلك، يثير السؤال حول أفضل وقت لقياس الوزن إهتمام الكثيرين.

في الواقع، يمكن أن يؤثر وقت قياس الوزن على النتائج بشكل كبير، كما تؤكد اختصاصية التغذية غوى غصن في هذا المقال.

ما هو الوقت المثالي لقياس الوزن؟

عند التفكير في الوقت المثالي لقياس الوزن، ينبغي أخذ العديد من العوامل في الاعتبار. بشكل عام، فإنَّ أفضل وقت لقياس الوزن يمكن أن يختلف من شخص لآخر، وذلك بناءً على عوامل مثل العادات الشخصية والأسلوب الحياتي والمسار الصحي. ومع ذلك، هناك بعض الإرشادات العامة التي يمكن أن تساعد في تحديد الوقت المثالي لقياس الوزن.

وبما أن الوزن يمكن أن يتقلب على مدار اليوم، وبالتالي يمكن الحصول على قياس غير صحيح في حالة قياس الوزن خلال وقت متأخّر من اليوم. وللحصول على نتيجة أكثر دقّة ينصح بقياس الوزن في الصباح الباكر وتحديداً بعد الاستيقاظ من النوم وإفراغ المثانة، حيث إن هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تؤثر على الوزن وتشمل:

-تناول الطعام: في حال تناول الطعام فقد يؤثر على وزن الجسم الحقيقي، على عكس قياس الوزن بعد الاستيقاظ من النوم، حيث لم يتم تناول أي أطعمة أو مشروبات خلال فترة الليل.

-ممارسة مجهود شاق: سواء في الرياضة أو أي نشاط بدني آخر، حيث إن هذا المجهود يمكن أن يؤثر على الوزن أيضاً بشكل مؤقت.

-تأثير شرب الكافيين: قياس الوزن صباحاً يضمن الاعتياد على هذا الأمر، ليصبح روتيناً دائماً لمراقبة الوزن.

ما هو أسوأ وقت لقياس الوزن؟

بعد التعرّف إلى أفضل وقت لقياس الوزن، هل من الممكن أن يكون هناك أسوأ وقت لقياس الوزن؟ تجيب الاختصاصية بأن هناك بعض الأوقات التي لا ينصح فيها بقياس الوزن، لأن النتيجة لن تكون دقيقة، وتشمل الآتي:

-بعد تناول الوجبات: ينصح بتجنّب قياس الوزن بعد تناول الوجبات؛ لأن الأطعمة قد تؤدي إلى تغيّرات في الوزن وتسبب زيادته.

-بعد شرب كمية كبيرة من السوائل: ينصح بتجنّب قياس الوزن بعد شرب السوائل؛ لأنها ستُكسب الجسم وزن الماء.

-بعد ممارسة التمرين أو النشاط البدني: يمكن أن يتسبّب النشاط البدني الشاق أو ممارسة الرياضة في تغيّرات الوزن، ولذلك يفضل عدم قياسه بعد هذه الممارسات.

-فترة الدورة الشهرية: يجب على المرأة تجنّب قياس الوزن في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية وأثناء نزولها، حيث إن التغيّرات الهرمونية خلال هذا الوقت يمكن أن تؤثر على الوزن.

وبشكل عام، يجب أن يكون الوقت المثالي لقياس الوزن في الصباح على معدة فارغة، وبعد الدخول إلى المرحاض، وبعد ليلة جيدة من النوم.

ومن المهم أن يتم قياس الوزن بانتظام وبنفس الظروف للحصول على قراءات دقيقة وموثوقة.

يجب أن يتم استخدام قراءات الوزن كأداة إدارة للحفاظ على صحة الجسم بدلاً من أداة لتحديد الذات والقيمة الذاتية، بالإاضافة الى أنه لا يجب التأثر الكبير في رقم الميزان.

يمكنكم مراقبة مقاسات الجسم ولا تجعلوا الرقم يخيفكم.