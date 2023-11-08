فنانة شهيرة تتزوج في عُمر 78 عاما

أعلنت الفنانة التركية زيرين سومر، صاحبة الـ78 عامًا، زواجها، مشيرةً إلى أنه حدث سرًا قبل 8 أشهر من حبيبها.



وكشفت زيرين، بحسب تصريحات إعلامية، أنها تعيش رفقة حبيبها منذ 22 عامًا، وظلت علاقتهما سرية حتى قررا الزواج قبل 8 أشهر دون الإعلان عن الأمر.

ونوهت زيرين أنها كانت عازفة عن الارتباط بعد انفصالها عن زوجها الأول قبل سنوات، واكتفت بالإقامة بمفردها في إسطنبول، خاصة أن نجلها لم يرغب في زواجها من آخر.

لكن الفنانة التركية غيرت قرارها بعدما تعرضت لوعكة صحية ولم تجد من يسعفها على نحو سريع، حتى فاتحت نجلها في الأمر، ووافق بشرط يتمثل في عدم زواجها.

أوضحت زيرين أنها كانت سعيدة بإيجاد زوجها الحالي، والذي عثرت عليه بعد عامين من تعرضها للوعكة الصحية.

وأشارت زيرين إلى أن زوجها الحالي هو في نفس عمرها، ويقيمان في نفس المنزل منذ 22 عامًا، ووافقت على الزواج منه حينما عرض عليها الأمر “على نحو مفاجئ”.