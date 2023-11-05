نادين نسيب: أفضل انهاء مسيرتي وانا في قمة النجاح

فجرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مفاجأة خلال جلسة حوارية شاركت بها في الرياض، على هامش فعاليات مؤتمر Hia Hub.

وقالت النجمة اللبنانية، أنها بصدد اعتزال التمثيل في وقت غير بعيد، وذلك لأنها تفضل إنهاء مسيرتها الفنية وهي في قمة النجاح.

وتابعت، “أعتقد أن هذا القرار سيكون قريبا”، من دون أن تحدد توقيت اتخاذ هذه الخطوة.

هذا ولقيت الفنانة تفاعلا لافتا من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد وصولها إلى الرياض للمشاركة في جلسة حوارية بعنوان البحث عن الحقيقة على هامش فعاليات مؤتمر هي هب Hia Hub.

وكان لافتا حضور خطيب نادين ناريغ ناربيكيان معها الى الجلسة، والذي يدعمها في كل خطواتها.

وتحدثت نادين عن تحضيرها ل‍رمضان من خلال مسلسل 2024 وسيكون قصيرا مؤلفا من 15 حلقة. حيث لم تستطع الالتزام ب 30 حلقة، وذلك لاقتراب إطلاق البراند الخاص بها.

وشاركت نادين عبر حسابها ب‍انستغرام مقطعا من اللقاء بالجلسة التي حضرتها.

ويذكر بأن مسلسل “وأخيرا” آخر أعمال نادين نسيب نجيم، الذي عرض في الموسم رمضاني 2023، وشاركها البطولة الفنان السوري قصي خولي، وشاركهما التمثيل العديد من الفنانين، منهم سعيد سرحان، منى واصف، وسام فارس، أنجو ريحان، فيفيان أنطونيوس، كميل سلامة، وسام صباغ، شادي الصفدي، برناديت حديب، جوزيف عقيقي، والمسلسل من تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر.