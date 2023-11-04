ما رأيته كسر قلبي.. سيلينا غوميز تهدد بحذف حسابها على “إنستغرام”

قالت سيلينا غوميز إنها بحاجة إلى استراحة من “إنستغرام”، وستقوم بحذف حسابها، بعد تعرضها لانتقادات واسعة بسبب تعليقاتها على الأوضاع الحالية بين إسرائيل وفلسطين.

وكشفت سيلينا في منشور عبر خاصية القصص على “إنستغرام” ثم حذفته يوم الخميس 2 نوفمبر، عن قرارها بحذف حسابها من تطبيق التواصل الاجتماعي، موضحة: سآخذ استراحة وأحذف حسابي على إنستغرام … لقد سئمت. أنا لا أؤيد أيا مما يجري”.

oh well, your behavior makes me sick sometimes even though i love you so selena,

the difference is huge when it comes to ukraine but whatever, i'm gonna post that statement that "won't change anything" while in the bathroom on the Lakers match 🤪

and btw you have two sisters pic.twitter.com/jg6W1ew7J4 — ~• oliwia •~ (@newyearsangel) October 31, 2023

وأعلنت سيلينا لأول مرة عن “ابتعادها عن وسائل التواصل الاجتماعي” يوم الاثنين مبررة ذلك بقولها: “لأن قلبي ينكسر لرؤية كل الرعب والكراهية والعنف والإرهاب الذي يحدث في العالم”.

وكتبت سيلينا، التي يتابعها 430 مليون عبر “إنستغرام”: “إن تعرض الناس للتعذيب والقتل أو أي عمل من أعمال الكراهية تجاه أي مجموعة واحدة أمر مروع. نحن بحاجة إلى حماية جميع الناس، وخاصة الأطفال ووقف العنف إلى الأبد. أنا آسفة إذا كان كلامي غير كاف بالنسبة للجميع أو لهاشتاغ. لا أستطيع الوقوف بجانب الأبرياء الذين يتعرضون للأذى، وهذا ما يجعلني مريضة. أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم. لكن المنشور لن يفعل ذلك”.

One thing about Selena Gomez she's always gonna play victim. pic.twitter.com/iORcoQztKt — Kelly⚜ (@KellyWontMiss) November 3, 2023

Selena gomez need to stop. Like you have time to go on tiktok and like 3 years ago videos about your ex and his wife but you can’t talk about Palestine without making it about yourself. pic.twitter.com/9lGX14x7B1 — DUL🎀 (@dolchiie) November 3, 2023

ونشرت سيلينا لاحقا صورة لأختها غير الشقيقة غرايسي إليوت تيفي وكتبت: “وجود أخت، كل يوم يصيبني بالمرض بشكل مأساوي. سأفعل أي شيء من أجل الأطفال والأرواح البريئة”.

وقوبل قرار سيلينا غوميز بأخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، وربط أختها بوضع الأطفال الذين يعانون وأصبحوا ضحايا للحرب، بردود فعل غاضبة وانتقادات واسعة، حيث وصفها متابعوها ومعجبوها بأنها تحاول لعب دور الضحية، وانتقدوها لعدم بذل كل ما في وسعها لمساعدة المحتاجين، ولادعائها أن منصتها عديمة الفائدة.

المصدر: RT