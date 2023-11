ما رأيته كسر قلبي.. سيلينا غوميز تهدد بحذف حسابها على “إنستغرام”

قالت سيلينا غوميز إنها بحاجة إلى استراحة من “إنستغرام”، وستقوم بحذف حسابها، بعد تعرضها لانتقادات واسعة بسبب تعليقاتها على الأوضاع الحالية بين إسرائيل وفلسطين.

وكشفت سيلينا في منشور عبر خاصية القصص على “إنستغرام” ثم حذفته يوم الخميس 2 نوفمبر، عن قرارها بحذف حسابها من تطبيق التواصل الاجتماعي، موضحة: سآخذ استراحة وأحذف حسابي على إنستغرام … لقد سئمت. أنا لا أؤيد أيا مما يجري”.

oh well, your behavior makes me sick sometimes even though i love you so selena,

the difference is huge when it comes to ukraine but whatever, i'm gonna post that statement that "won't change anything" while in the bathroom on the Lakers match 🤪

and btw you have two sisters pic.twitter.com/jg6W1ew7J4

— ~• oliwia •~ (@newyearsangel) October 31, 2023