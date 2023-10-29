الالمانية جيسيكا فايولونيست تعزف معزوفة كوردية

جيسيكا فايولونيست، عازفة ألمانية – بولندية، قامت في السابق بعزف مقطوعة (كافوكي) الكوردية، وتزور جنوب كوردستان للمرة الأولى حيث تسجل إعلاناً تجارياً لمشروع (قيوان ميرادور) في إقليم كوردستان.

وفي تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، قالت جيسيكا فايولونيست إنها “المرة الأولى التي أزور فيها أربيل، جئت لتسجيل إعلان لمجموعة قيوان، حيث نعمل مع (سيناكورد) على المشروع، طلبوا مني أن أعزف مقطوعة كافوكي في مناسبة بإسطنبول، وقد عملت عليها من أجل تلك المناسبة وأعددت نفسي لها”.

مقطوعة كافوكي التي هي عمل كوردي يعد من حيث التوزيع الموسيقي واحداً من روائع الملحن الكوردي المعروف دلشاد سعيد.

وأوضحت جيسيكا فايولونيست: “أنا أرى أن الموسيقى الكوردية مميزة جداً، فمثلاً مقطوعة كافوكي مؤثرة للغاية وتضم العديد من العناصر الفريدة الممتزجة بالموسيقى الكلاسيكية لترفع الموسيقى إلى مستوى آخر”.

وفي إطار زيارتها لأربيل لتسجيل الإعلان التجاري، التقت جيسيكا فايولونيست مع العازف الكوردي سيد أحمد رواندزي ومن المقرر أن تعمل على واحد من أعمال هذا الفنان الكوردي.

وأضافت جيسيكا فايولونيست: “تدور في ذهني مقطوعة لسيد أحمد، وأظن أني سأعمل عليها. عندما أعثر على موسيقى مؤثرة أحب أن أعزفها وأعمل عليها، فهي تبدو لي بمثابة تحد، وأنا أقبل كل تحد، وعندما أحب شيئاً أو يطلب مني الجمهور عزف مقطوعة، فإني أفعل ذلك مرحبة”.

نفذت هذه الفنانة الألمانية عدداً من النشاطات في شمال كوردستان وتركيا وشاركت في إحياء حفلات عائلية وعزفت مقطوعات كوردية وتركية.

العازفة الألمانية بولندية الأصل جيسيكا فايولونيست، بدأت تعزف على آلة الكمان منذ أن كانت في السابعة من العمر، ثم درست هذه الآلة في الأكاديمية الفنية وتركز في عملها على إعادة عزف مقطوعات من الموسيقى العالمية.