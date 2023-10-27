قصة غريبة.. أم تتزوج ابنها بالتبنّي!

تزوجت الموسيقية الروسية “أيسيلو تشيزيفسكايا مينجاليم”، (53 عامًا) من ابنها بالتبنّي “داني تشيزيفسكي” (22 عامًا) بحفل عائلي في تاتارستان، بروسيا.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ميرور” البريطانية فإن “إيسيلو” تبنَّت “دانيال” وهو في الـ 14 من عمره من دار للأيتام كانت تعمل فيها كمعلمة موسيقى.

وقالت “إيسيلو” لوسائل إعلام محلية إن علاقتها العاطفية مع “دانيال” بدأت منذ أن تبنته وأخذته إلى منزلها، معلقة: “علاقتنا مثالية، ولا يمكننا العيش دون بعضنا، نحن على نفس الموجة”.

وعند معرفتهم بزواجها، أقدم مسؤولو رعاية الأطفال على مصادرة 5 أطفال آخرين كانت “إيسيلو” قد تبنتهم في وقت سابق من دار الأيتام نفسها، وهم 4 فتيات وصبي واحد.

وقالت “أيسيلو” إنها ترفض تمامًا قرار مسؤولي الرعاية، مؤكدة أنها ستسعى جاهدة لاستعادة أطفالها، وأخذهم إلى موسكو، حيث يمكنهم العيش بحرية.