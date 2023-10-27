6 عادات شائعة يجب التوقف عنها لصحة الأم والجنين

إذا كانت المرأة مستعدة للحمل، فإنها تحتاج إلى التخلص من كل العادات غير الصحية التي تتبعها للحفاظ على صحتها وصحة جنينها طوال فترة الحمل.

فيمكن لبعض العادات أن تزيد من فرص الإصابة بالعقم أو الولادة المبكرة أو العديد من المضاعفات، ليس ذلك فحسب، وإنما يمكن لبعض السيدات ممن لم يسبق لهن الإنجاب زيادة فرص إصابتهن بالعقم وتقليل فرص الخصوبة. إليك وفقاً لموقع بولد سكاي الهندي بعض العادات الشائعة التي يجب الإقلاع عن ممارستها قبل التفكير في الحمل سواء لأول مرة أو التفكير في إنجاب الطفل الثاني.

1. التدخين يؤثر على الخصوبة

التدخين مضر للجميع، ليس فقط للرئتين، بل يمكن أن يؤثر على الخصوبة لدى الذكور والإناث على حد سواء. عند الإناث، يزيد التدخين من خطر:

مشاكل في قناتي فالوب، بما في ذلك فرص الحمل خارج الرحم وزرع البويضة المخصبة في مكان آخر غير مكانها الطبيعي.

زيادة فرص الإصابة بسرطان عنق الرحم.

تلف البويضة أثناء نموها في المبيضين.

زيادة خطر الإجهاض.

وعلاوة على ذلك، يرتبط التدخين أيضاً بالولادة المبكرة وانخفاض وزن الجنين عند الولادة ومتلازمة الموت الفجائي للرضيع ومشكلة التنفس في الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل. لذا يجب على كلا الشريكين الإقلاع عن التدخين أثناء الحمل؛ لأن التدخين السلبي يمكن أن يضر بصحة الطفل أيضاً.

من الصعب الإقلاع عن التدخين، ولكن يمكن للمرأة أن تفعل ذلك مع الدعم والتحدث مع الطبيب وبتوجيهات يمكن الإقلاع عن التدخين.

2. تجنب تناول بعض أنواع الدواء

تستخدم بعض النساء أدوية منع الحمل لأسباب مختلفة منها: تنظيم مواعيد الحمل، وقد تسبب تلك الأدوية ضعف التبويض والخصوبة مع طول مدة تناولها فقد تسبب بعض التشوهات للجنين . لذلك، من المهم استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية الموصوفة طبياً بمجرد حدوث الحمل.

3. تناول مادة الكافيين

بالنسبة لمحبي القهوة، فقد يصعب التوقف عن تناولها، ولكن إذا كانت المرأة تخطط للحمل، فيجب الانتباه إلى أن تناول كوبين من القهوة يومياً يمكن أن يسبب مشاكل في الخصوبة، وزيادة فرص الإصابة بالإجهاض. وعادات النوم السيئة. ومن الأفضل أن تلجأ الحامل إلى تناول الأعشاب المسموح بها طوال فترة الحمل.

4. تناول الوجبات السريعة

تعتبر الوجبات السريعة من الأطعمة المفضلة لدى الجميع على الإطلاق، ولكن خلال فترة الحمل، يجب على المرأة الابتعاد عنها. وذلك لأن الوجبات السريعة يمكن أن تسبب زيادة الوزن لدى الأمهات وكذلك الجنين، مما قد يسبب مضاعفات أثناء الحمل وكذلك الولادة. كما يمكن أن يزيد من خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم وسكري الحمل. بدلاً من الوجبات السريعة، يجب على المرأة الحامل أن تتناول نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً مع كمية محدودة من السكر.

5. تناول السكريات

تناول الكثير من السكر من خلال الحلوى أو الآيس كريم أثناء الحمل يضر بصحة الحامل، ويزيد من رغبة الطفل لتناول الحلويات خلال مرحلة طفولته فيما بعد. كما أن تناول الحامل لنسبة كبيرة من السكر في الدم تزيد من فرص إصابة الحامل بسكري الحمل. لذلك ينصح بإشباع رغبة الأم في تناول الحلويات من خلال الفواكه الطازجة والفواكه الجافة؛ لأنها تحتوي على سكر طبيعي غير ضار لها ولجنينها.

6. ضبط مستوى ضغط الدم

أشارت الدراسات إلى وجود ارتباط بين التوتر ومعوقات القدرة على الإنجاب مثل انقطاع الإباضة واضطرابات المشيمة وفشل انغراس البويضة على الجانب الآخر يجب خلال فترة الحمل، عدم تعرض الحامل لأي نوع من التوتر؛ لأنه قد يؤثر بشكل كبير على صحة المرأة الحامل وطفلها. وقد يزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.