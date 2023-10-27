الشعر المخملي الداكن موضة شتاء 2024 .. عليك تجربته على الفور !

الشتاء قادم، وهذا يعني رجات الحرارة المنخفضة. ولكن من المسلم به أن هناك سؤال كبير يدور في أذهاننا: ماذا سيكون لون شعرنا في الشتاء؟ مع غروب الشمس مبكراً وقلة ضوء النهار، فإننا نتبنى التحول الطبيعي إلى الألوان المزاجية – المخملية، مثل الأسود الداكن والأحمر المخملي والكولا الكرزي.

يأتي تغيير لون شعرك مصحوباً بالدراما التي لا مفر منها في الدردشة الجماعية . يجب أن يكون هذا الموسم أكثر جرأة من فصل الخريف ، لهذا نوصي بالاتجاهات المستوحاة من اللاتيه والكولا، الكرز الأحمر والزنجبيل.

إذا كنت تفضلين تحديثاً أكثر دقة لأسلوبك الحالي، فإن الهايلايت هو طريقة بسيطة لتحديث مظهرك – دون الحاجة إلى الالتزام بعملية صبغ الشعر الكاملة.

قبل ذلك، اكتشفي أفضل أفكار ألوان الشعر الشتوية التي يمكنك طلبها في موعدك التالي للألوان.



أسود فحمي

يبدو الشعر الأسود – الفحمي حيوياً وغنياً على عكس اللون الأسود الطبيعي الذي يمكن أن يبدو باهتاً. للتأكد من بقائه منتعشاً بعد مغادرة الصالون، يقترح مصففو الشعر استخدام علاج معزز للون الشعر مرة واحدة في الأسبوع لتجديد لون الشعر الداكن، مع إضافة لمعان أيضاً.

أحمر مخملي داكن

لم نكن نعتقد أن الشعر الأحمر يمكن أن يصبح الأكثر شهرة… ولكن الشعر المخملي الأحمر الداكن هذا الشتاء يظهر لنا خلاف ذلك. كما هو الحال مع معظم ألوان الشعر، هناك تحول موسمي لدرجات الزنجبيل: ينتقل التقدم الطبيعي من اللون النحاسي الناعم إلى اللون النحاسي الأقوى في الخريف، ثم إلى اللون الأحمر الأكثر قوة لفصل الشتاء – ونحن نرى بالفعل هذا الاتجاه الواضح.

إذا لم تكوني ذات شعر أحمر طبيعي وتفكرين مسبقاً في مرحلة التغيير، فلا تقلقي. أن هذا اللون سيبدو أكثر جاذبية مع مرور الوقت، خاصة إذا كان لديك جذور بنية داكنة لأنه سيمنحك مظهراً جريئاً من الأسود إلى الأحمر.

أشقر – زهري

ليس أشقر تماماً… وليس أحمر تماماً… هذا اللون هو الأفضل بين الاثنين. يقول الخبراء: اطلبي من مصفف الشعر الخاص بك الحصول على “هايلايت رفيعة في كل مكان واصبغي لون أشقر – زهري ناعم فوقها. للتأكد من أن هذا اللون يجذب الضوء، اطلبي من مصفف الشعر الخاص بك أن يمنحك ملمعاً بظل من الذهبي- النحاسي. أن لون الشعر هذا يعد خياراً جيداً لمساعدة الشعر الأشقر المعالج بشكل مفرط على التعافي من التبييض الشامل.

الزبدة المحمرة

كان لون الشوكولاتة الدافئ موجوداً في قائمة فصل الخريف، ولكن تم تحديثه باللون البني لفصل الشتاء. يضيف الظل الجديد أضواء كراميل أخف وزناً للحصول على لون مثالي لهذا الموسم. هذا الظل البني الزبدي يخفف من أي قسوة محتملة عند ارتداء ملابس داكنة .