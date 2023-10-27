ماسك الأسبرين والعسل.. ترطيب مثالي لبشرة خالية من الشوائب

العنصر النشط في الأسبرين هو شكل من أشكال حمض الساليسيليك، والذي يعرف أي خبير في العناية بالبشرة أنه مقشر قوي. ومع ذلك، فإن الجانب السلبي هو أن عمل التقشير بحمض الساليسيليك يمكن أن يأخذ الرطوبة معه.

يمكن للنساء ذاوت البشرة الدهنية الابتعاد عن طريق خلط الأسبرين بالماء، ولكن بخلاف ذلك، أضيفي الزيت المفضل لديك الذي لا يسبب انسداد المسام، مثل الأفوكادو أو زيوت اللوز الحلو إلى هذا المزيج. زيوت بذور القنب والأرغان والجوجوبا هي أيضاً اختيارات مناسبة في متناول اليد المكون الرابع والأخير اللازم لتسكين قناع وجهك هو المكون الذي ستجدينه على الأرجح في خزانة مطبخك: العسل، الذي له خصائص ترطيب طبيعية ومطهر ومضاد للميكروبات. كذلك يساعد إضافة العسل على درء البكتيريا، كما أنه يساعد على ترطيب البشرة وتقليل التورم المرتبط بأي نتوءات مزعجة قد تكون لديك. تابعي تفاصيل هذه الخلطة الطبيعية:

قناع الأسبرين على ماذا يحتوي وكيف يمكنك تطبيقه؟

المكونات

تحتاجين إلى 3 إلى 4 أقراص أسبرين .

للبشرة الدهنية: نصف ملعقة صغيرة ماء

للبشرة العادية إلى الجافة: نصف ملعقة صغيرة زيت

عسل

طريقة التطبيق:

صبي الماء الساخن نسبياً في وعاء زجاجي كبير ، مع وعاء زجاجي أصغر في المنتصف. خذي ملعقة صغيرة من العسل ونصف ملعقة صغيرة من الماء أو زيت الجوجوبا وضعيهما معاً في الوعاء الصغير حتى يصبح طرياً.

اهرسي ثلاثة إلى أربعة أقراص أسبرين غير مطلية باستخدام الهاون والمدقة أو الشوكة. أخرجي الوعاء الأصغر من الماء الساخن وأضيفي الأسبرين المسحوق واخلطيهم معاً. إذا كان الاتساق لا يزال كثيفاً جداً، أضيفي القليل من السائل.

اختبري درجة حرارة القناع، وإذا كان جيداً، ضعيه على بشرتك بأطراف أصابعك، بعيداً عن عينيك.

اتركيه يجف لمدة 10 دقائق ثم أزليه بالماء الدافئ، وتأكدي من اختفاء جميع الآثار. استخدمي القناع مرة أو مرتين في الأسبوع ، حسب نوع بشرتك.

موانع استعمال الأسبرين

إذا كنت تعانين من حساسية تجاه أي من المكونات أو حمض الساليسيليك، أو إذا كنت حاملاً أو مرضعة أو لديك أي حالة طبية تجعلك تتجنبين الأسبرين.

لا تستخدميه في المناطق التي تم تشميعها أو التي تحتوي على حمض الساليسيليك أو الغليكوليك أو منتج الإنزيم المطبق في الأيام الأربعة الماضية.

لا يوضع على البشرة المتهيجة أو الملتهبة أو المجروحة أو المصابة بحروق الشمس.

كما هو الحال دائماً، من الأفضل مراجعة طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا القناع إذا كانت لديك حالة جلدية أو صحية أو طبية معينة.