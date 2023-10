ميريل ستريب تكشف انفصالها عن زوجها بعد زواج 45 عاماً

في أخبار صادمة لجمهورها ومحبيها ومعجبيها، كشفت الفنانة ميريل ستريب وزوجها دون غومر المتزوجان منذ 45 عاماً؛ أنهما منفصلان منذ أكثر من ست سنوات، بعد أن قررا العيش منفصلين.

وفي بيانٍ تمت مشاركته مع موقع Page Six، أعرب متحدث باسم ممثلة The Devil Wears Prada، البالغة من العمر 74 عاماً والنحات البالغ من العمر 76 عاماً، عن انفصالهما لأكثر من 6 سنوات. وبينما سيهتمان دائماً ببعضهما بعضاً؛ فقد اختارا الحياة المنفصلة.

زواج ميريل ستريب ودون غومر

تزوجت ميريل ستريب ودون غومر في عام 1978، بعد أن تعرفا إلى بعضهما بعضاً لأول مرة من خلال شقيق ميريل في عام 1978، وتزوجا في وقتٍ لاحق من العام نفسه في سبتمبر خلال حفل رومانسي في حديقة منزل والديها.



أبناء ميريل ستريب ودون غومر

خلال فترة زواجهما، رُزقت ميريل وغومر -الحاصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة ييل- بأربعة أبناء؛ هنري، 43 عاماً، مامي، 40 عاماً، غريس، 37 عاماً، ولويزا جاكوبسون، 30 عاماً، هذا بالإضافة إلى أن لديهما خمسة أحفاد.

وبالنسبة لمسؤولية تربية الأبناء، فقد تحدثت ستريب عن هذا الأمر خلال مقابلة معSydney Morning Herald في عام 2019، وصرَّحت أنها وغومر ركزا على الاشتراك معاً في تربية أبنائهما.

وفي ما يخص عمل الأبناء، فهم يتبعون خطى والديهم الفنية؛ حيث أصبح ابنهم هنري فناناً موسيقياً، ولويزا أصبحت ممثلة قامت بدور البطولة في مسلسل The Gilded Age.

ولعبت مامي أيضاً دور البطولة في بعض الأعمال مثل Heartburn، Emily Owens، وMD Grace وظهرت في Dr. Death،Mr. Robot، وقصة الرعب الأمريكية Freak Show.

دعم ميريل ستريب لدون غومر في عملهما

