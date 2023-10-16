أي حلول هي الأفضل لمشكلة جيوب أسفل العينين؟

يؤدي ظهور الجيوب عند أسفل العينين إلى جعل النظرات تبدو مُتعبة، ولكن يمكن التخلّص من علامات التعب هذه ببعض الدراية واستخدام مكوّنات فعّالة في هذا المجال.

يُميّز أطباء الجلد بين نوعين من الجيوب التي تظهر أسفل العينين: النوع الأول هو الجيوب الناتجة عن احتباس الماء وخلل في دوران الأوعية الدقيقة. تكون هذه الجيوب موجودة عادةً عند الاستيقاظ من النوم وهي تزول خلال النهار. أما النوع الثاني فهو الجيوب الدهنيّة التي تكون في معظم الأحيان وراثيّة ومرتبطة أيضاً بخلل في دوران الأوعية الدقيقة، وهي تظهر مع التقدّم في العمر ولا تختفي خلال النهار. يُساعد تحديد نوع الجيوب في تبني استراتيجيّة العلاج المناسبة للتخلّص منها.

مكونات مُضادة للجيوب

تُعتبر بشرة محيط العينين حسّاسة جداً، فهي أكثر رقّة من بشرة بقيّة الوجه بحوالي 5 أو 7 مرات، كما أنها تتعرّض لحركة دائمة بفعل ما لا يقلّ عن 10 آلاف ومضة يومياً. هذ ما يجعلها تحتاج إلى عناية خاصة بمستحضرات تحتوي في تركيبتها على الحمض الهيالوريني الذي يتمتّع بمفعول مُرطّب، حامٍ، ومُضاد للشيخوخة. يمكن أيضاً الاستعانة بماء زهر الترنجان لمفعوله الطبيعي المُزيل للاحتقان مما يُساعد في الحدّ من مشاكل تحسّس، وتهيّج، وانتفاخ العينين. وأخيراً يُساعد الكافيين لدى تواجده في مستحضرات العناية بمحيط العينين في تنشيط دوران الأوعية الدقيقة والتخفيف من حدّة الجيوب والهالات الداكنة.

خطوات تحدّ من ظهور الجيوب

يجب تطبيق مستحضرات العناية بمحيط العينين بأطراف الأصابع وبحركات تربيت خفيفة من الزاوية الداخليّة للعين باتجاه الزاوية الخارجيّة. من شأن ذلك أن يُخفّف من حدّة الجيوب والهالات الداكنة. يمكن الاستعانة أيضاً بحركات تمليس لهذه المنطقة من الزاوية الداخليّة للعين باتجاه الصدغين بهدف تنشيط الدورة اللمفاويّة. أما في معهد التجميل فيمكن الاستعانة بجلسات تصريف لمفاوي أو تدليك شياتسو للوجه بهدف إبعاد الطاقات الراكدة وتصريف السوائل.

نصائح مُضادة للجيوب

• يُنصح بوضع الأصابع تحت الماء البارد لبضع ثوانٍ قبل تدليك محيط العينين، فمن شأن تبريدها أن يُساعد في التخفيف من الانتفاخ وتحفيز آليّة تجدّد الخلايا. من الأفضل أيضاً استعمال مُستحضر مُزوّد بأداة تطبيق معدنيّة تُساعد في تصريف السوائل المُحتبسة في جيوب محيط العينين.

• يُنصح بعدم استعمال كمية كبيرة من كريم محيط العينين والاكتفاء بمقدار منه يوازي حجم حبّة من الأرز.

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• عند عدم الحصول على الكفاية من النوم، يُنصح في صباح اليوم التالي بتطبيق دوائر قطنيّة مُبلّلة بماء أزهار الترنجان لمدة 15 دقيقة على محيط العينين. يمكن أيضاً الاحتفاظ بملاعق معدنيّة في الثلاجة وتطبيقها على محيط العينين عند الاستيقاظ.

• يُنصح بالابتعاد عن اختيار كريم محيط العينين الذي تكون تركيبته غنيّة جداً واستعماله بصيغة رقيقة على هذه المنطقة بالإضافة إلى استعمال الأقنعة المُنعشة والمُرطّبة الخاصة بمحيط العينين.

• يمكن استعمال أداة الغواشا أو أدوات التدليك بعد حفظها في الثلاجة أو وضعها في الماء البارد للحصول على مفعول مُصرّف للاحتقان.

• يمكن لللاصقات الخاصة بمحيط العينين أن تُزيل التعب عن هذه المنطقة وتُخّف من حدّة جيوبها وهالاتها الداكنة لدى استعمالها قبل مناسبة معيّنة.