بتكاليف “باهظة”.. امرأة أمريكية تُثير الجدل وتتزوج من نفسها

اتخذت سيدة أمريكية قرارًا بالزواج من نفسها، وأقامت حفل زفاف بلغت تكاليفه 5 آلاف دولار.

السيدة التي تُدعى أندريا جونسون، (39 عامًا)، قررت أن تنظم حفل زفاف لنفسها بمناسبة «زواجها» من نفسها.

وسافرت أندريا إلى تولوم في المكسيك حيث أُقيم حفل زفافها الفريد من نوعه.

وارتدت في هذا الحفل فستانًا باللون الأبيض، ووضعت خاتم الزواج على إصبعها بحضور مسؤول محلي.

وكانت أندريا قد تزوجت من زوجها السابق في لاس فيغاس في عام 2015، حيث كانت تحلم بعلاقة طويلة الأمد ومستدامة.

ومع مرور 3 سنوات، قررت الانفصال عن زوجها السابق. وأوضحت أن الفجوة العمرية الكبيرة بينهما، حيث كان زوجها السابق يبلغ 45 عامًا، أثرت سلبًا على علاقتهما.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك اختلافات اجتماعية واقتصادية ساهمت في فشل العلاقة.

وألقت أندريا باللوم على نفسها لعدم تمكنها من أن تكون الزوجة المثالية. واستمرت رحلة التعافي من انفصالها لفترة طويلة، وقررت اللجوء إلى العلاج النفسي.

وخلال إحدى جلسات العلاج التي خضعت لها، اتخذت قرارًا مثيرًا بالزواج من نفسها.

وبعد تلك القرار الجريء، انطلقت أندريا في رحلة شخصية إلى تولوم في المكسيك لإقامة حفل زفافها المنفرد.

وتضمن هذا الحفل مراسم الزواج وقراءة العهود وتبادل الخواتم وسط مشهد استثنائي. شاركت أندريا هذا الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس/ آذار 2023.