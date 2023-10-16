هجوم “شرس” على نانسي عجرم لإحيائها حفل زفاف بأمريكا.. هل كان لمواطن “إسرائيلي”؟

كشف جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حقيقة ما تردد بين خلال الساعات الماضية، بشأن إحياءها حفل زفاف شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو، تُظهر قيام الفنانة اللبنانية بالغناء في حفل زفاف مواطن إسرائيلي وذلك في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لا سيما ما يحدث في غزة.

الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين ينشر مقطعاً مصوّراً يُظهر #نانسي_عجرم و #ناصيف_زيتون يغنيان خلال ما زعم أنه "عرس يهودي في #نيويورك بحضور عشرات من الجنود الصهاينة"#OrientPlus pic.twitter.com/v36kdbyWFr — Orient أورينت (@OrientNews) October 16, 2023

وقال جيجي لامارا في تصريحات صحفية له، إن “ما يتردد حول إحياء نانسي عجرم حفل زفاف إسرائيلي أمر غير صحيح على الإطلاق وليس له أي أساس من الصحة وأن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة في نفوس جمهورها في جميع الدول العربية وخاصة في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية”.

وأوضح مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أن كل ما نشر هو كذب وافتراءات معندهمش شغله غير نانسي عجرم، لأنها فنانة لديها الكثير من جمهورها في مختلف دول العالم ولكن الأغلبية العظمة في الوطن العربية.

وسبق واتهم الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين نانسي عجرم بإحيائها حفل زفاف رجل إسرائيلي الجنسية قبل أسبوعين في نيويورك، ونشر مقطع فيديو من حفل الزفاف عبر حسابه على موقع X، وكتب: نانسي عجرم تزعم بأنها تدعم القضية الفلسطينية وها هي منذ أسبوعين تغني في عرس يهودي صهيوني في نيويورك عنده الجنسية الإسرائيلية وكان في الحفل عشرات الجنود الصهاينة.. حلوة يا نانسي.

وكانت نانسي قد دعمت فلسطين، وكتبت عبر حسابها على موقع X، الآتي: يارب تحمي فلسطين ولبنان وكل بلادنا العربية بنستحق نعيش بسلام على أرضنا.