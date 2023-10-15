عمرها 62 عاماً.. وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري

توفيت الإعلامية اللبنانية جيزال خوري، الأحد، في منزلها ببيروت، عن عمر ناهز 62 عاما، بعد مشوار صحفي وإعلامي طويل حافل بلقاءات مع نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي.

وانطلقت مسيرة جيزال خوري المهنية سنة 1986 في “المؤسسة اللبنانية للإرسال”، واستضافت أبرز الشخصيات السياسية والثقافية العربية والعالمية في برنامجها “حوار العمر” بين عامَي 1992 و2001.

وفي عام 2002، انضمت جيزال إلى مجموعة MBC، وساهمت خلال عملها في المجموعة في تأسيس قناة “العربية”، حيث قدمت برنامجاً حوارياً أسبوعياً سياسياً على مدار 10 سنوات وتحديداً في الفترة ما بين 2003 و2013، ثم انتقلت بعدها إلى قناة “بي بي سي عربية”، لتقدم برنامج حواري قابلت خلاله العديد من السياسيين والمفكرين على مستوى العالم.

وأثناء عملها في قناة “بي بي سي عربية”، قدمت برنامج “المشهد” الأسبوعي، الذي استضافت خلاله عدداً من القادة والدبلوماسيين والنجوم والمثقفين، بمن فيهم جاك شيراك، وعبد الله غول، وعبد العزيز بوتفليقة، وعمر البشير، وحسني مبارك، ومحمود عباس، والعديد من الشخصيات الأخرى.

وفي عام 2009، شاركت جيزال بتأسيس شركة “الراوي” للإنتاج، التي بدأت أعمالها بإذاعة سيرة ذاتيّة تتكون من أربع حلقات عن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

واختارت صحيفة “نيويورك تايمز” عام 2005 جيزال خوري كواحدة من بين أفضل 8 إعلاميات على مستوى العالم يعملن في مجال تقديم البرامج الإخبارية والسياسية التلفزيونية.

ومنحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسام برتبة فارس لحرية التعبير. كما كرمها الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بمنحها وسام الفنون والآداب. كما تشتهر جيزال بلقاءاتها مع العديد من رؤساء الدول والسياسيين والشخصيات الفكرية في العالم.

وتولت جيزال في عام 2006 رئاسة مؤسسة سمير قصير التي أسستها مع مجموعة أصدقاء وأفراد من العائلة تحت اسم زوجها الصحفي الشهير الراحل، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل في إطاري الثقافة والمجتمع المدني من أجل نشر الثقافة الديموقراطية وحرية التعبير عن الرأي في لبنان والعالم العربي.

وفي 2020 أعلنت “سكاي نيوز عربية” انضمام الإعلامية جيزيل خوري إلى فريقها، وقدمت جيزيل محتوى جديداً، على مختلف منصات “سكاي نيوز عربية” لجمهور المؤسسة الممتد عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان “مع جيزال”.

ونعت شبكة سكاي نيوز عربية الإعلامية اللبنانية، واستذكرت الشبكة مشوار جيزال خوري الصحفي والإعلامي الطويل الذي بدأ مع المؤسسة اللبنانية للإرسال ثم قنوات إعلامية دولية آخرها سكاي نيوز عربية في 2020، حيث قدمت برنامجها الحواري “مع جيزال” الذي استضافت خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي.

وتحمل جيزال شهادة في الإعلام المرئي والمسموع من الجامعة اللبنانية، ودبلوم في تاريخ الحضارات القديمة من جامعة الروح القدس بالكسليك.