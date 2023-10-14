باحثة كوردية تفوز بجائزة في مجال الأنظمة الذكية في هولندا

حصدت طالبة دكتوراه كوردية في جامعة تيلبورغ الهولندية، جائزة أفضل بحث في مجال الأنظمة الذكية لتجذب بذلك اهتمام المجتمع العلمي الأوروبي.

“هاژە محمد خان” قالت خلال مشاركتها في برنامج “دياسبورا” على تلفزيون رووداو، إن بحثها يتعلق بتطبيق حول سوء تغذية الأطفال.

وأضافت: “تمكنت من انشاء التطبيق الذي يمكن من خلال تزويده بصورة للطفل وبعض المعلومات معرفة ما إذا كان يعاني من سوء التغذية أم لا”.

ولفتت إلى أن نحو 200 مليون طفل في العالم يعانون من سوء التغذية، وتهدف من خلال تطبيقها أن تسهم في خفض هذا الرقم.

“هاژە محمد خان” التي حصلت على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية في إقليم كوردستان، حصلت على شهادة الماجستير في مجال الأنظمة الذكية في هولندا، وهي طالبة دكتوراه في الوقت الحاضر.

حول أهمية تطبيقها، قالت: “إلى جانب الكشف عن سوء التغذية لدى الأطفال، يقدم التطبيق أيضاً العلاج للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية”، منوّهة إلى أن التطبيق لم يفعّل حتى الآن، حيث تواصل فرق بحثية وعلمية العمل عليه.

وأعربت عن أملها في خفض عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في العالم عبر الذكاء الاصطناعي.