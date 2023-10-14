شقيقة سعاد حسني تكشف عن فيديو نادر: تزوجت من عبدالحليم حافظ 6 سنوات ونصف السنة

كشفت السيدة جيهان عبدالمنعم، الأخت الصغرى للفنانة سعاد حسني، عن كواليس علاقة عبدالحليم حافظ، بسعاد حسني، حيث أكدت أنهما تزوجا 6 سنوات ونصف السنة وقالت إن سعاد كانت تحلم بإنجاب أطفال، كما عرضت لأول مرة مقطع فيديو نادراً لآخر ظهور لـ”السندريلا” برفقة والدتها والعائلة بعد عودتها من رحلة علاج في فرنسا، وتحدثت عن أخوة سعاد حسني مؤكدة أن عددهم 17 أغلبهم “غير أشقاء” ومن بينهم المطربة نجاة الصغيرة.

وأضافت جيهان عبدالمنعم في مقابلة لبرنامج معكم منى الشاذلي: سعاد وعبد الحليم كانوا متزوجين وقعدوا 6 سنين ونصف السنة وكان بيجي عندنا البيت، ويجبلنا شوكلاتة وكان بيحسسنا إن احنا ولاده، فكان بيعاملنا كأطفاله.

عبدالحليم حافظ كان يزور عائلة سعاد حسني بانتظام

وتابعت: احنا كنا معاها على طول ما عدا ساعات الشغل، لكن أي وقت تاني إحنا معاها، فأنا كنت بشوف عبدالحليم بشكل مستمر خصوصأً لما كانوا متجوزين.

وكشف خلال البرنامج عن فيديو نادر لسعاد حسني في آخر ظهور لها برفقة عائلتها في مصر، وهي تضع «البرانيط» على رؤوس الحاضرين، وفي حالة بهجة وفرحة شديدة، وتضمن الفيديو مشاهد رعاية سعاد لوالدتها التي كانت تعاني من المرض.

وكشفت شقيقة سعاد حسني كواليس تصوير الفيديو قائلة: «كانت راجعة من فرنسا وجايبة لينا برانيط كتيرة، ومامتي كانت فرحانة ببهجة سعاد، وكان فيه اخواتي وولاد اخواتي، وسعاد حسني كانت حاسة إنهم ولادها وأحفادها».

الأفلام المفضلة لسعاد حسني

وسألت الإعلامية منى الشاذلي عن الأفلام المفضلة لدى سعاد حسني، وأجابت أختها جيهان عبد المنعم: “بتحب خلي بالك من زوزو، والزوجة الثانية”.

عمدة “الزوجة الثانية” أصر على الزواج من سعاد حسني

وروت أخت سعاد حسني موقفاً طريفاً حدث للسندريلا خلال تصوير “الزوجة الثانية” وقالت: “عمدة القرية في فيلم الزوجة الثانية كان عايز يتجوز سعاد حسني، وقال لها قبل ما تمشي من هنا تتجوزيني، بالرغم من أنها كانت متزوجة، واضطر المخرج صلاح أبو سيف لتغيير القرية التي يصورون بها الفيلم”.

وعن أمنية سعاد حسني في أواخر حياتها قالت جيهان: “كان نفسها تتجوز وتخلف.. في مسلسل أنا وهو وهى وزنها تقل شوية وكانت مش بتاكل عشان تخس”.

عدد أخوة سعاد حسني

وكشفت الأخت الصغرى للفنانة سعاد حسني، عن عدد إخوة سعاد حسني الأشقاء وغير الأشقاء، قائلة: “إن والد سعاد حسني تزوج من سيدة تدعى لطيفة، وأنجبت منه 8 أبناء هم، نجاة الصغيرة، وخديجة، وسميرة، وعفاف، ونبيل، وعزالدين، وسامي، وفاروق”.

وأضافت جيهان عبدالمنعم، أن محمود عفت عازف الناي الشهير لا يقرب لنا نهائياً، كما أن سعاد حسني ونجاة الصغيرة ليستا أختين شقيقتين، وإنما هما أختان من الأب.

وتابعت: والد سعاد حسني تزوج مرة ثانية من سيدة تدعى “جوهرة” وهي والدتي، وأنجب منها ثلاثة، هم سعاد، وكوثر، وصباح، ثم تطلقت جوهرة وهي والدتي من “حسني”، وتزوجت عبدالمنعم وهو والدي، ومن ثم عاشت معنا سعاد وكوثر وصباح، عندما تزوجت أمي جوهرة من والدي عبدالمنعم وأنجبت 6 أبناء، وبذلك فإن سعاد حسني تمتلك 17 أخاً وأختاً من الأب والأم”.

وأشارت إلى أن سعاد حسني لها 8 أخوات غير أشقاء من والدها، ثم لها أختان شقيقتان من والدها ووالدتها، ثم لها 6 أخوات غير أشقائها من والدتها.