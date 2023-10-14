اكتئاب ربات البيوت.. له أسباب عديدة وتختلف بين امرأة وأخرى

الاكتئاب هو حالة صحية عقلية خطيرة تؤثر في طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفاتك، ويستمر لفترة أطول، وقد يؤثر في أجزاء كثيرة من حياتك، أو يمكن أن يكون أكثر خطورة.

جميعنا نمر بأوقات نشعر فيها بالحزن وعدم الشعور بالرضا تجاه أنفسنا، ولكن إذا استمرت هذه الحال لأكثر من بضعة أسابيع؛ فقد يكون اكتئاباً.

يُعد الاكتئاب أكثر شيوعاً عند النساء منه عند الرجال لعدة أسباب؛ إذ يقوم العديد من النساء برعاية الآخرين، وأحياناً على حساب صحتهن ورفاهيتهن، وخصوصاً ربات البيوت.

أسباب الاكتئاب عند ربات المنازل

هناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تسهم في الإصابة بالاكتئاب عند ربات البيوت، بما في ذلك:

مشاكل الصحة البدنية.

نمط الشخصية.

ضغوط العلاقات، وضغوط العمل.

أحداث مرهقة أو مؤلمة.

العنف أو سوء المعاملة في المنزل.

الحمل والولادة.

انقطاع الطمث.

أعراض الاكتئاب عند ربات البيوت

تختلف الأعراض بين النساء المصابات بالاكتئاب بشكل كبير. يعاني البعض من أعراض قليلة فقط، بينما قد يعاني البعض الآخر من أعراض كثيرة؛ ومن أبرز هذه الأعراض:

استمرار الحالة المزاجية الحزينة أو القلقة أو «الفارغة».

فقدان الاهتمام أو المتعة في الأنشطة.

الأرق، والغرابة، أو البكاء المفرط.

الشعور بالذنب وعدم القيمة.

العجز، واليأس، والتشاؤم.

النوم كثيراً أو قليلاً والاستيقاظ في الصباح الباكر.

فقدان الشهية، أو الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

طاقة أقل، تعب، وشعور بـ»التباطؤ».

أفكار الموت أو الانتحار، أو محاولات الانتحار.

صعوبة في التركيز أو التذكر أو اتخاذ القرارات

أعراض جسدية مستمرة لا تستجيب للعلاج، مثل الصداع، واضطرابات الجهاز الهضمي، والألم المزمن.

شعور باليأس.

زيادة الحديث بشكل كبير.

أفكار متسارعة.

سلوك اجتماعي غير مناسب. يمكنك أيضاً الاطلاع على أعراض الاكتئاب الصامت خطيرة.. ربما لم تسمعي بها من قبل

لماذا يُعد الاكتئاب عند النساء أكثر شيوعاً منه عند الرجال؟

يعتقد بعض الخبراء أن زيادة فرصة الإصابة بالاكتئاب لدى النساء قد تكون مرتبطة بالتغيرات في مستويات الهرمونات التي تحدث طوال حياة المرأة.

تظهر هذه التغيرات خلال فترة البلوغ، والحمل، وانقطاع الطمث، وكذلك بعد الولادة أو الإجهاض. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تسهم التقلبات الهرمونية التي تأتي مع الدورة الشهرية كل شهر في متلازمة ما قبل الحيض «PMS» واضطراب ما قبل الحيض المزعج «PMDD»، وهي متلازمة حادة تتميز بشكل خاص بالاكتئاب والقلق وتقلب المزاج الذي يحدث في الأسبوع السابق للحيض ويتدخل في الحياة اليومية.

ما الذي يزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب لدى ربات البيوت؟

وفقاً للمعاهد الوطنية للصحة، فإن العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب لدى النساء تشمل العوامل الإنجابية أو الجينية أو غيرها من العوامل البيولوجية، والعوامل الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء اللاتي يحملن مسؤوليات العمل وتربية الأطفال، والنساء اللاتي يعشن بمفردهن يعانين من المزيد من التوتر الذي قد يؤدي إلى ظهور أعراض الاكتئاب.

تشمل الأعراض الأخرى التي يمكن أن تزيد من المخاطر:

التاريخ العائلي لاضطرابات المزاج.

تاريخ اضطرابات المزاج في سنوات الإنجاب المبكرة.

فقدان أحد الوالدين قبل سن العاشرة.

فقدان نظام الدعم الاجتماعي أو التهديد بمثل هذه الخسارة.

الضغوط النفسية والاجتماعية المستمرة.

الاعتداء الجسدي في مرحلة الطفولة.

استخدام بعض الأدوية.