عمرها 104 أعوام.. وفاة أكبر لاعبة قفز بالمظلات في العالم

توفيت، دوروثي هوفنر، وهي امرأة من شيكاغو تبلغ من العمر 104 أعوام، والتي يمكن أن تؤهلها قفزتها الأخيرة بالمظلة، الأسبوع الماضي، للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر شخص يقفز من طائرة على الإطلاق، بحسب شبكة “سي أن أن”.

وقال، جو كونانت، صديق، هوفنر المقربة، إنه تم العثور عليها متوفية، صباح الاثنين، من قبل الموظفين في مجتمع كبار السن في بروكديل ليك فيو.

وأضاف كونانت إن هوفنر ماتت على ما يبدو أثناء نومها، ليلة الأحد.

وقال كونانت، وهو ممرض، إنه التقى هوفنر، التي كان يناديها بالجدة بناء على طلبها، منذ عدة سنوات عندما كان يعمل كمقدم رعاية لمقيم آخر في مركز رعاية كبار السن. وأضاف أنها كانت تتمتع بطاقة مذهلة وظلت متيقظة عقليًا.

وتابع: “لقد كانت لا تعرف التعب، واستمرت في نشاطها الدائم، ولم تكن من الأشخاص الذين يأخذون قيلولة في فترة ما بعد الظهر، أو يفوتون أي مناسبة أو عشاء أو أي شيء آخر. لقد كانت حاضرة دائما. وكانت تتحرك طوال الوقت”.

وفي الأول من أكتوبر الجاري، قامت هوفنر بالقفز بالمظلة، ما جعلها تكسر الأرقام القياسية باعتبارها أكبر لاعبة قفز بالمظلات في العالم، بحسب الشبكة.

وقفزت من طائرة من ارتفاع 13500 قدم (4100 متر) في “سكاي دايف شيكاغو” في أوتاوا، إلينوي، على بعد 85 ميلاً (140 كيلومترًا) جنوب غرب شيكاغو.

وقالت هوفنر للحشد الذي كان في انتظارها بعد لحظات من هبوطها: “العمر مجرد رقم”.

ووفقا للشبكة، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقفز فيها هوفنر من طائرة، فقد سبق لها وقامت بالأمر عندما كان عمرها 100 عام.

وقال كونانت إنه كان يعمل على إعداد الأوراق للتأكد من أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية ستصادق على هوفنر بعد وفاتها كأكبر لاعبة قفز بالمظلات في العالم، لكنه يتوقع أن يستغرق ذلك بعض الوقت.

وأوضحت “سي أن أن” أنه تم تسجيل الرقم القياسي الحالي في مايو 2022 من قبل سيدة سويدية تبلغ من العمر 103 أعوام.

وقال كونانت إن هوفنر لم تقفز بالمظلة لتحطم الرقم القياسي، بل لأنها استمتعت تمامًا بقفزتها الأولى لدرجة أنها أرادت القيام بذلك مرة أخرى.

ووفقا للشبكة، سيتم إقامة حفل تأبين لهوفنر في أوائل نوفمبر.