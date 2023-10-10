مايا خليفة تدفع ثمن دعم “طوفان الاقصى”: بلاي بوي تفصلها من العمل

أفاد موقع “Business Today” المختص بالوظائف والأعمال، يوم الثلاثاء، بأن ممثلة الأفلام الإباحية “مايا خليفة” خسرت وظيفتها في إحدى مجلات المحتوى الجنسي، بسبب موقفها من الأحداث الجارية في قطاع غزة.



وذكر الموقع أن مجلة “بلاي بوي” قامت بفسخ عقدها مع الممثلة الإباحية السابقة والمدونة اللبنانية المولد مايا خليفة بسبب تغريدة نشرتها على حسابها في موقع “X” -تويتر سابقاً- وصفت فيها الفلسطينيين بـ”المقاتلين من أجل الحرية”، الأمر الذي أثار وابلاً من الانتقادات.

ووفقاً للموقع، قامت مجلة “بلاي بوي”، التي عملت فيها خليفة، بإبلاغ مشتركيها في رسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني بطرد المذكورة وحذف قناتها على منصتهم.

بالإضافة إلى ذلك، رداً على منشورها، كتب الصحفي تود شابيرو، الذي يدير برنامجه الخاص على التلفزيون الكندي، أيضاً أنه أنهى عقده مع خليفة وحثها على “التطور وأن تصبح أفضل”.

وجاء رد النجمة السابقة “أود أن أقول إن دعم فلسطين كلفني فرص العمل في البزنس، لكنني غاضبة جداً من نفسي لأنني لم أتحقق مسبقاً من أنني كنت أتعامل مع الصهاينة”.

ويوم السبت الماضي، أطلقت حماس عملية “طوفان الأقصى” تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية “السيوف الحديدية” وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.