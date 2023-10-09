أفضل وأسهل الطرق للحفاظ على صحة شعرك المصبوغ.. تعرفي عليها

يمكن أن يكون صبغ شعرك ممتعاً، ولكن إذا لم تكن صحة شعرك مثالية، فقد تتلاشى الجمالية بسرعة. يمكن أن تكون العناية بالشعر الملون شاقة، لكنها ستكون مجدية عندما يكون لديك شعر صحي بألوان زاهية باقية.



يمكن للشامبو المناسب إطالة عمر لون الشعر. الشامبو الذي يحتوي على منظفات كاشطة مثل كبريتات لوريل الصوديوم (SLS) وكبريتات لوريث الصوديوم (SLS) يزيل طبقة البشرة ولون الشعر من الشعر (SLES) اختاري شامبو بدون كبريتات مصمم خصيصاً لتنظيف الشعر الملون.

هكذا تطيلين من عمر لون شعرك المصبوغ :

تجنبي غسل الشعر المتكرر. تزيل المنظفات أو المواد الخافضة للتوتر السطحي المستخدمة في الشامبو الأوساخ والدهون من سطح الشعر. سوف يتلاشى لون شعرك. لذلك، لا تغسلي شعرك أكثر من مرتين أو ثلاث مرات كل أسبوع.

اغسلي شعرك ببساطة بالماء البارد أو الفاتر مع التركيز على الجذور وفروة الرأس. سيتم الحفاظ على لون شعرك الملون وستكون الطبقة الخارجية محكمة الغلق. عندما تغسلين شعرك بالماء الساخن، يتلاشى اللون عادةً بسرعة أكبر.

احرصي دائماً على ترطيب شعرك الملون ببلسم يحمي اللون بعد غسله بالشامبو. سيبدو شعرك أكثر لمعاناً ولوناً موحداً بشكل أكبر إذا قمت بترطيبه. حتى لو كان شعرك ناعماً، فمن الضروري ترطيب الأطراف، وهي أكثر شعيرات رأسك تضرراً. ابدأي من أعلى أذنيك، واكملي طريقك نزولاً إلى الأطراف.

تعتبر زيوت الخروع وجوز الهند هي الأكثر فعالية لتدليك الشعر. بينما يمنع زيت جوز الهند تلف الشعر، يساعد زيت الخروع على نمو الشعر.

لهذا اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الخروع مع ثلاث ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند. قومي بتطبيقه قبل الإستحمام.

قبل الاستخدام، قومي بتدفئة الزيوت قليلاً، هذا العلاج بالزيت الساخن للشعر الملون مفيد لصحة الشعر. الشعر المعالج بالصبغة هش، مجعد، أطرافه متقصفة، وفقد بريقه. يمكن حل كل هذه المشاكل المتعلقة بالشعر عن طريق تطبيق علاجات الزيت الساخن مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.