أسباب غير متوقعة لرائحة الثلاجة الكريهة

إذا لاحظتِ خروج وانبعاث الروائح الكريهة من ثلاجتك، فقد حان الوقت المناسب لتنظيف الثلاجة، وهناك العديد من الأسباب التي تكون سبب في الرائحة الكريهة في الثلاجة.

نعرض لكِ بعض أهم الأسباب لرائحة الثلاجة الكريهة، تعرفي عليها بالنقاط التالية:

عند حفظ الأطعمة في أوعية أو حاويات حفظ مكشوفة من غير أغطية محكمة الإغلاق مما يتسبب في انبعاث روائح الأطعمة في الثلاجة واختلاطها وصدور الرائحة الكريهة.

منتجات الألبان والأجبان بكافة أصنافها من الأطعمة التي يجب الحرص على حفظها، وإن لم تُحفظ بشكل جيد فإنها ستتسبب في انبعاث الروائح الكريهة.

من شأن انسكاب الأطعمة، والصلصات، والعصائر في الثلاجة وفي الأماكن غير المكشوفة لديكِ سيتسبب في تحللها، ومع مرور الوقت وعدم التنظيف، سيتم ملاحظة وشمّ وظهور رائحة كريهة كلما فتحت الثلاجة.

تحتوي الثلاجة على وعاء مسطح يقع فوق لفائف المكثف في الجزء السفلي من الثلاجة، فإن تجمعت المياه فيه فإنها تعمل على خروج رائحة كريهة.

ما هي طريقة تنظيف الثلاجة من الروائح الكريهة:

إليكِ بعض الحلول المنزلية التي ستساعدك في التخلص من رائحة الثلاجة الكريهة ومنها:

التنظيف الدوري:

احرصي دائماً على تنظيف ثلاجتك المستمر وبمعدل كل أسبوع تقريباً، وتخلصي من بواقي الأطعمة، وتفقدي عُلب العصائر والصلصات المفتوحة والبرطمانات، كل ما عليكِ فعله هو إيقاف تشغيل الثلاجة من الكهرباء، والعمل على إخراج جميع الأطعمة الموجودة فيها، وتنظيفها جيداً وإلقاء الطعام الفاسد في سلة القمامة فوراً، ثم أعيدي جميع محتويات الثلاجة من جديد داخلها.

التنظيف باستخدام صودا الخبز:

اصنعي محلول مكون من كوب من صودا الخبز مع 3 لتر من الماء الدافئ، وافركي الثلاجة بالمحلول عبر وضع إسفنجة في المحلول، وافركي الجزء الداخلي من الثلاجة، ثم جدران الثلاجة، والسقف، ثم امسحي الأماكن جيداً بالماء النظيف للتخلص من صودا الخبز، واعملي على التجفيف الجيد قبل إعادة محتويات الثلاجة داخلها.

التنظيف باستخدام البُن المطحون:

البُن المطحون (القهوة) يعمل على امتصاص الروائح الكريهة من الثلاجة، ولكنه يحتاج الوقت الطويل وذلك عبر وضع البُن المطحون في طبق داخل الثلاجة وتركه لمدة يوم كامل، أو يمكنكِ وضع البُن المطحون على قطعة من الخبز وتركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 أيام للتخلص من الروائح الكريهة.

بعض النصائح للمحافظة على الرائحة الجيدة للثلاجة وعدم انبعاث الروائح الكريهة منها:

قومي بتغطية الأطعمة بشكل جيد، وتفقدي الأطعمة المطبوخة والغير مطبوخة يومياً وتخلصي من الأغذية الفاسدة الموجودة في الثلاجة.

احرصي على تنظيف الثلاجة بشكل مستمر مع مسح الأسطح والرفوف والأدراج.

قومي بتخزين بقايا الطعام في أوعية محكمة الإغلاق.