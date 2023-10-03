طليقة وائل كفوري تثير الجدل برسالة تهديد غامضة

أثارت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري تساؤلات المتابعين بعد رسالة تهديد غامضة نشرتها، حول ما إذا كانت الرسالة موجهة لزوجها السابق، أم لشخص آخر.

ونشرت بشارة يوم أمس الاثنين على حسابها على “إنستغرام” عبر خاصية “ستوريز”، “المشكلة.. إذا حكيت.. رح تكون نهايتك.. بس ما عم بفهم لي مصر تحفر قبرك بايدك”.

كما تابعت “سكتت كتير بس المنيح ما بين معك”.

وأثارت هذه الكلمات الغامضة جدلا واسعا بين المتابعين حول عودة الخلافات بينها وبين الفنان وائل كفوري.

وأثارت أنجيلا الجدل سابقا حول مسألة النفقة التي تحصل عليها من الفنان اللبناني بعد طلاقها، منتقدة قيمتها التي لا تكفي لسد حاجات ابنتيها، عندما نشرت شيك مصرفي بقيمة 6 ملايين ليرة لبنانية أي ما يعادل 300 دولار.

يذكر أن الثنائي أنهيا زواجهما منذ 4 سنوات تقريبا بعدما تزوجا عام 2011، حيث استمر زواجهما لسبع سنوات، وأثار طلاقهما ضجة في ذلك الوقت بعدما كشفت بشارة أنها تعرضت للعنف خلال علاقتهما الزوجية.