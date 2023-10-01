أفضل الأطعمة التي تعزز صحة البشرة ونضارتها

يلعب الغذاء دورا هاما في صحة البشرة ونضارتها. ويشير أخصائيو التغذية إلى أهمية تناول بعض الأطعمة مثل الطماطم أو مرق العظام للحصول على بشرة صحية ومتألقة. تعرف على أبرز ما ينصح به الأخصائيون للحصول على بشرة مشرقة:

يتأثر مظهر وصحة البشرة دون أدنى شك بالنظام الغذائي. على سبيل المثال، تشير الأبحاث إلى وجود صلة محتملة بين منتجات الألبان وحب الشباب لدى البعض، كما أن شرب الماء يمكن أن يؤثر على ترطيب الجلد. فإذا كنت تتطلع إلى تحسين مظهر بشرتك، عليك أن تنتبه للأطعمة التي تتناولها.

لهذا السبب ينصح أخصائيو التغذية بالحرص على إضافة بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي للحصول على بشرة صحية ومتألقة مثل:

مرق العظام

يعتبر مرق العظام من المصادر الغنية بالعناصر الغذائية المهمة والبروتين والكولاجين، التي تفيد صحة البشرة و تعزز نضارتها.

سمك السلمون

يمثل السلمون مصدرا رائعا لدهون أوميغا 3، وهي مادة مغذية مهمة لصحة الجلد. يمكن لهذه العناصر الغذائية أيضا أن تقلل الالتهابات في الجسم، مما قد يقلل من حدوث حب الشباب أيضا. بحسب ما نشره موقع (إيت ذي نت ذات) الأمريكي.

الجوز:

على غرار الأسماك، يعد الجوز أيضا مصدرا لأحماض أوميغا 3 الدهنية. كما يعد الجوز أيضا مصدرا للزنك، وهو عنصر غذائي آخر يعزز صحة البشرة. ويشارك هذا المعدن في وظيفة حاجز الجلد وشفاء الجروح ويساعد في وظائف تنظيمية للالتهابات ومضادات للميكروبات.

بذور دوار الشمس

تحتوي العديد من المكسرات والبذور على عناصر مغذية تفيد البشرة. في حالة بذور عباد الشمس، فهي تحتوي على فيتامين E والزنك والدهون والبروتين، وكلها تساهم في تعزيز البشرة وتألقها.

أفوكادو

معظم السعرات الحرارية الموجودة في الأفوكادو تأتي من الدهون، وهذه العناصر الغذائية تسمح للأفوكادو بإفادة البشرة كما يرتبط بانخفاض درجة ظهور التجاعيد. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توادي) الأمريكي.

الطماطم

الطماطم أو البندورة مصدر غني لفيتامين سي، وهو عنصر غذائي له تأثيرات مضادة للأكسدة ويساعد أيضا في إنتاج الكولاجين في الجسم. يمكن أن يساعد هذا البروتين على مرونة الجلد، مما يؤدي إلى بشرة أكثر شبابا.