كيف نجحت حسناء بوليوود «كارينا كابور» في الحفاظ على جمالها ورشاقتها؟

تعتبر النجمة الهندية كارينا كابور واحدة من أجمل نجمات بوليوود، تتمتع بجمال ساحر وطلة رشيقة ودائماً ما نراها بأجمل الإطلالات الجذابة، ويكمن السر وراء صفاء بشرتها وقوامها المثالي، اتباعها نمط حياة صحياً وممارستها للتمارين الرياضية، فكيف تمكنت حسناء بوليوود من الحفاظ على جمالها عبر الأعوام؟

العناية بالبشرة

تهتم كارينا كابور كثيراً بصحة بشرتها، فتحرص على غسل وجهها مرتين يومياً ولا تتخلى عن المرطب، وتلجأ للمرطبات الطبيعية مثل زيت اللوز وتطبيق ماسك حليب جوز الهند، للحصول على بشرة مشرقة، وتحاول كارينا عدم تطبيق المكياج بشكل يومي، فهي تضع القليل منه خلال تواجدها في أماكن التصوير، وتحرص على إزالته فور عودتها إلى المنزل، للحفاظ على صحة ونضارة بشرتها.

الزيوت الطبيعية سر جمال شعرها

تلجأ كارينا كابور للزيوت الطبيعية للعناية بجمال وصحة شعرها الحريري، فتخلط زيت اللوز مع زيت جوز الهند وزيت الزيتون والخروع، وتطبق هذا المزيج على شعرها مرة في الشهر، مما يضفي عليه نعومة فائقة ويقيه من الجفاف.

تتبع حمية غذائية صحية

أصبحت كارينا كابور رمزاً للياقة البدنية لسنوات طويلة، وألهمت جمهورها لتبني أسلوب حياة صحياً، كما تعتمد كارينا كابور على النباتات في نظامها الغذائي، وتتجنب قدر الإمكان تناول اللحوم بأنواعها، كما تشجع الجميع على تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة للحفاظ على الصحة الرشاقة، وتحرص على تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن، كما تتجنب تناول المشروبات الغازية الضارة بالصحة.

ممارسة الرياضة

سر القوام الممشوق لكارينا كابور يكمن في ممارستها للتمارين الرياضية، فهي تداوم على ممارسة رياضة اليوغا بشكل يومي، والتي تعزز من مرونة الجسم، ولا تتخلى عن تمارين الكارديو مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة، والتي تساهم بشكل فعال في فقدان الوزن والتمتع بقوام رشيق، وتعزز في نفس الوقت صحة القلب والأوعية الدموية.