امرأة تذهل الأطباء بشفائها بأعجوبة من عدوى قاتلة!

أذهلت امرأة أسترالية الأطباء بشفائها بأعجوبة من عدوى، يمكن أن تكون قاتلة بعد اللعب مع قطتها، بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية.

وأصيبت امرأة من سيدني، تبلغ من العمر 48 عاما، بالتهاب الأمعاء والقولون الناخر بعد تعرضها للعدوى ببكتيريا كلوستريديوم تشوفواي، أو المطثية الشوفوية، وهو عامل ممرض نادر أثبت أنه مميت في الحالات البشرية الوحيدة المعروفة، والتي نادرا ما تصيب البشر وعادة ما ترتبط بالساق السوداء المميتة في الأغنام والماشية.

موت الأمعاء

تتضمن الأعراض المرضية المرتبطة بعدوى بكتيريا المطثية الشوفوية التهاب الأنسجة وموت الأمعاء، مما يؤدي غالبًا إلى أعراض مثل انتفاخ البطن والبراز الدموي.

مخالب القطة والأتربة

ويُعتقد أن السيدة الأسترالية التقطت العدوى بالبكتيريا عن طريق البستنة دون ارتداء قفازات على يديها بعد اللعب مع قطتها، التي قامت بخدشها، مما أدى إلى إصابتها بجروح مفتوحة، تعرضت بعدئذ للأتربة.

وعندما تطورت العدوى، تم نقلها إلى المستشفى حيث خضعت “لجراحة طارئة” بسبب الأضرار، التي لحقت بأمعائها وأمضت عشرة أيام في العلاج.

القولون الناخر

وتمكن الباحثون في جامعة نيو ساوث ويلز من العثور على حالتين أخريين فقط تعرضتا للإصابة بعدوى بكتيريا كلوستريديوم تشوفواي في البشر.

وفي كلتا الحالتين، توفي المرضى بعد إصابتهم بالتهاب الأمعاء والقولون الناخر، وهو مرض معوي مدمر.

قصة مذهلة

وفقًا للدورية الطبية الأسترالية، نجت المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، وتعطي قصتها المذهلة الآن الأمل في أن يتمكن الآخرون من النجاة من مرض كان “يُعتبر في السابق مميتًا”. يؤثر التهاب الأمعاء والقولون الناخر عادة على الأطفال، وخاصة الأطفال المبتسرين، بسبب عدم تطور الجهاز الهضمي لديهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للالتهاب وتلف الأنسجة في الأمعاء.

يعتقد الباحثون الآن أن المضادات الحيوية المبكرة والجراحة والعلاج بالأكسجين عالي الضغط تُظهر أن العامل الممرض بكتيريا كلوستريديوم تشوفواي يمكن القضاء عليه.

إصابات الحيوانات

في الأغنام، يرتبط المرض المميت في كثير من الأحيان بالجرح نتيجة للقص، أو إرساء الذيل أو الإخصاء أو إصابة النعاج عند الحمل أو إصابة السرة بعد الولادة بوقت قصير.