طريقة تحضير زنجر دجاج

زنجر دجاج.. أعدي وصفات المطاعم في مطبخك بطريقة مضمونة، جربي هذه الوصفة السهلة والسريعة وقدمي الوجبات السريعة المفضلة لعائلتك بطريقة منزلية مميزة.



المقادير

– الدقيق الأبيض: كوب

– ملح: نصف ملعقة صغيرة

– فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

– البيض: 1 حبة (كبير الحجم / مخفوق)

– صدر الدجاج: 2 صدر (منزوع العظم ومقطع إلى شرائح طويلة)

– بقسمات

– الكاتشب: نصف كوب

– صلصة ورشسترشاير : 2 ملعقة صغيرة

– الزيت النباتي: غزير (للقلي)

طريقة التحضير

– نبدأ بوضع الدقيق في طبق عميق ثم نضيف له القليل من الملح والفلفل الأسود ثم نضع البيض في طبق عميق منفصل مع تفتيت رقائق القسمات ووضعه في طبق منفصل.

– نبدأ بتتبيل شرائح الدجاج في خليط الدقيق ثم في البيض ثم في رقائق البقسمات وقليها للحصول على زنجر ذهبي اللون ومقرمش.

– جانبا نخلط الكاتشب مع صلصة الورشستر، ويقدم مع الزنجر.