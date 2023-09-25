طريقة تحضير زنجر دجاج
زنجر دجاج.. أعدي وصفات المطاعم في مطبخك بطريقة مضمونة، جربي هذه الوصفة السهلة والسريعة وقدمي الوجبات السريعة المفضلة لعائلتك بطريقة منزلية مميزة.
المقادير
– الدقيق الأبيض: كوب
– ملح: نصف ملعقة صغيرة
– فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
– البيض: 1 حبة (كبير الحجم / مخفوق)
– صدر الدجاج: 2 صدر (منزوع العظم ومقطع إلى شرائح طويلة)
– بقسمات
– الكاتشب: نصف كوب
– صلصة ورشسترشاير : 2 ملعقة صغيرة
– الزيت النباتي: غزير (للقلي)
طريقة التحضير
– نبدأ بوضع الدقيق في طبق عميق ثم نضيف له القليل من الملح والفلفل الأسود ثم نضع البيض في طبق عميق منفصل مع تفتيت رقائق القسمات ووضعه في طبق منفصل.
– نبدأ بتتبيل شرائح الدجاج في خليط الدقيق ثم في البيض ثم في رقائق البقسمات وقليها للحصول على زنجر ذهبي اللون ومقرمش.
– جانبا نخلط الكاتشب مع صلصة الورشستر، ويقدم مع الزنجر.